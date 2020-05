View this post on Instagram

Been using an old camera to attend my less journalistic needs and focus on emotion and detail as supposed to color and action. It’s been pretty much a failed experiment so far, but I’m still enjoying the process whilst trying to figure out a way to merge two seemingly opposing aesthetics and focuses. In the photo: Yurimar Barasalte, 13, who became my guide and friend for the two brief days we shared together in the forgotten town where she was born. She dreams to become a singer and has a beautiful voice. • He estado usando mi cámara vieja para atender mis necesidades menos periodísticas, enfocándome más en emociones y detalles en lugar de color y acción. Hasta ahora ha sido un proyecto mayormente fallido pero sigue siendo interesante intentar fundir estéticas y búsquedas aparentemente opuestas. En la foto: Yurimar Barasalte, 13, quien se convirtió en mi amiga durante los dos días que compartimos en ese pueblo olvidado donde nació. Quiere ser cantante cuando crezca y de verdad tiene una voz memorable.