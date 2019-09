EXHIBIRÁN FOTOS INÉDITAS DE DAVID BOWIE

Se reveló que serán exhibidas y puestas a la venta fotos inéditas de David Bowie, estarán disponibles a partir del 1 de octubre en Londres, Inglaterra.

Las fotografías que serán puestas en exhibición, serán vendidas y todo lo recaudado lo usarán para apoyar al Macmillan Cancer Support, las fotos inéditas de David Bowie fueron tomadas por el fotógrafo Marcus Klinko.

El «Bowie Unseen» será exhibido por primera vez en El club de miembros Tramp, a finales de noviembre llegará este espectáculo al Zebra One Gallery de Londres.

El fotógrafo Marcus Klinko fue el encargado de tomar estás fotografías durante la grabación de Heathen vigésimo álbum de David Bowie, «Slow burn», «Everyone Says Hi» y «I’ve Been Waiting for You» fueron los sencillos. Los ataques terroristas del 11-S influyeron en el concepto musical del disco.

«Iman regresó al estudio para revisar las ediciones conmigo, y para mi gran sorpresa, David Bowie vino a ayudarme a elegir la portada. Era tan carismático y extraordinario como uno puede imaginar, pero realmente amable y encantador para hablar. David estuvo muy involucrado en el proceso de selección y tenía un gran ojo para las imágenes».

«Es una de las pocas celebridades con las que he trabajado que se involucró personalmente, y fue extremadamente comunicativo y muy práctico. La imagen mental de Bowie sentado junto a una ventana, fumando cigarrillos mientras su productor tocaba las toscas mezclas del tablero, es un recuerdo que nunca olvidaré». Marcus Klinko

Te mostraremos más fotos de David Bowie tomadas por Marcus Klinko tomadas para el disco Heathen.

