Francis Ford Coppola, el director de cine estadounidense ha anunciado y confimado una nueva versión para la cinta: El Padrino III.

Así como lo lees, han pasado ya casi 30 años desde el estreno de ésta legendaria película y el cineasta explica que la nueva versión será un el cierre que la trilogía se merecía.

Y como está el mundo, cabe mencionar que es de agradecer que Francis Coppola siga inmerso en la industria y ofrezca todavía una película más. Ya que este nuevo proyecto atrapará, sin duda a las nuevas generaciones que todavía no se han familiarizado con la trilogía basada en la novela de Mario Puzo, de los legendarios gangsters.

También se tiene entendido que el director se ha dedicado los últimos años a retocar algunos de sus films, ya saben lo que todo artista hace para dejar su obra perfecta. Y regresando al nuevo proyecto de El Padrino III, según Coppola verá la luz bajo el título de: Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone.

Además adelantó que tendrá un estreno limitado en el cine para el próximo mes de diciembre, como parte de la celebración por el aniversario número 30 de dicho filme.

«Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone es un reconocimiento a Mario, mi título preferido de él y nuestras intenciones originales para lo que se convirtió en The Godfather: Part III.» Francis Ford Coppola

Pero no hay nada de que preocuparse, si no puedes ir a las salas de cine, la película también estará disponible gracias a Paramount Pictures en formato físico; así como en algunas plataformas digitales.

Otro de los adelantos que dio el cineasta, es que para esta versión del cierre creó un nuevo comienzo y un nuevo final. Así que si eres fan de las cintas no puedes perdértela, porque también se reorganizaron tomas, escenas y hasta pistas del soundtrack.

Todo eso, sin mencionar que estará totalmente restaurada en 4K.