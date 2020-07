FRANKIE AND THE WITCH FINGERS SE SUMA AL MONKEYBEE FESTIVAL

El festival se llevará a cabo el 13 de marzo del 2021 en Sangriento

El MonkeyBee Festival hace un nuevo anuncio para su cartel, se trata de Frankie and the Witch Fingers banda con una gran propuesta de rock and roll de y mucha psicodelia. Se han catalogado como una proyecto revelación de los últimos años además de que en vivo son una explosión de energía.

La música hecha por Frankie and the Witch Fingers juega con riffs de guitarra y efectos esquizofrénicos. Hace un año lanzaron uno de los mejores discos que se pudieron escuchar en 2019, se trata de ZAM donde lograron cambiar el sonido de todas aquellas bandas californianas.

Otro de los adelantos que dió el MonkeyBee es la participación de Sgt. Papers será parte de la pre fiesta oficial. El acceso a la pre fiesta está incluido en la compra del acceso al festival y se realizará una noche previa al festival, también en Sangriento. La primera edición del MonkeyBee Festival fue simplemente una noche de catarsis musical y la segunda entrega promete ser aún mejor.

El MonkeyBee Festival, se realizará el 13 de marzo del próximo año en Sangriento. El cartel, por el momento esta formado por: The Spits, The Shivas, Los Esquizitos y The Outta Sorts. Los boletos ya están a la venta.