Freddy and the Scenarios estrena su nuevo disco «Answer Machine»

A todos nos hace falta una pieza dentro de nosotros, la cual estamos esperando. Esa pieza es la llave que desbloquea las historias que queremos contar, las cuales pueden ser universales, profundas y únicas. Y para Freddie Cowan, guitarrista principal de la banda británica, The Vaccines y la fuerza motora detrás del sonido icónico, una pieza muy importante como lo es el lugar hacía falta – México, el color, la alegría de su cultura y por supuesto su música.

En 2019, Freddie visitó México y fue aquí donde realmente experimentó la apertura, alegría y sinceridad de México y su gente, de vidas vividas con honestidad, pasión y coraje y particularmente la actitud ante la vida expresada a través de la música, muy notablemente en el fallecido, pero siempre grande, Juan Gabriel, un amado ícono para Freddie. Freddie no lo sabía en ese entonces, pero, su experiencia en México había dejado plantada una semilla en su mente.

Porque estando sentado durante el encierro de 2020 en las Altas Tierras Escocesas, mientras se encontraba reflexionando sobre la vida con la inevitable claridad dada a partir del aislamiento que las distracciones del mundo nos dio a tantos de nosotros- encontrando al amor de su vida, la alegría y responsabilidad al convertirse en padre, su vida con The Vaccines y una visión clara del resto de su vida estirándose en la distancia – lo hizo darse cuenta que la honestidad y pasión por la música que empezaba a escribir lo traerán de regreso a la Ciudad de México, donde todo habría comenzado el año anterior.

Las canciones que escribió durante ese periodo forman parte de su primer álbum como solista, “Answer Machine” y que actualmente está grabando con algunos de los mejores músicos de México, son una sumatoria de los reflejos sobre ese periodo, sobre reconocer que la única verdad en la vida es el amor – amor por otros y amor por la vida misma – y aceptar que el servicio más honesto e importante que podemos hacer es vivir nuestras vidas de acuerdo con este principio.

El álbum que está siendo grabado con los amigos que Freddie hizo durante su viaje en 2019 bajo el nombre de Freddie and the Scenarios son– Diego Herrera (Caifanes), Dan Zlotnik, Miguel Hernández (Rey Pila), Oscar Sánchez Contreras, Gustavo Nandayapa- El álbum tiene contribuciones adicionales del virtuoso guitarrista japones, Hotei, y Tim Lanham de The Vaccines y ahora está siendo producido por Dom Monks con el apoyo del equipo de We Rock liderado por Pepe López e Ivy Records liderado por Richard Rothenburg.

Dentro de este nuevo material destacan los sencillos Self Pity City, Sonic Bloom y Begin Again, mismos que sirven como carta de presentación de este nuevo proyecto que tiene muchas razones para ser un gran favorito para quien lo escuche.

«Self Pity City se trata de dejar que el ego determine tu vida. Tratar la vida como si fuera un rompecabezas que debe resolver la mente en lugar de un viaje conducido por el corazón. He tenido períodos en mi vida en los que obtuve exactamente lo que pensé que quería y todavía me sentía vacío, confundido y perdido. Traté de llenar el agujero en el alma con cualquier cosa que pensé que resolvería el dolor: materialismo, codicia, control, vanidad, pero al usar las herramientas incorrectas para sanar, el sentimiento nunca desapareció. Seguía siendo un vacío en el interior».

Querer ser cualquiera menos quien eres, en cualquier lugar excepto donde estás. Eso es ir a Self Pity City con Diego Herrera de Caifanes en Metales.

«Sonic Bloom es una canción que surgió en un momento de conciencia. Pasamos nuestras vidas aferrándonos a errores percibidos del pasado, de cómo alguien no estuvo a la altura de nuestras expectativas, o nos defraudó de manera justa e injusta. Y yo, por muchos años y por diversas razones, había guardado ese resentimiento hacia mi madre, sintiendo que estaba esperando perdonarla por algo, a pesar del profundo amor que siento por ella».

«Pero en un momento de claridad comprendí. Comprendí la humanidad común en todas nuestras experiencias, y en especial la de ella y la mía. El regalo de esta canción me confirmó que reconocer la humanidad común en los demás, con todos sus defectos e imperfecciones, es el camino de la verdad y el crecimiento. Aferrarme al juicio o al resentimiento solo me mantuvo enfermo y atado al pasado. Sólo cuando aceptamos esto, podemos ver la realidad y puede comenzar la sanación».

«Tengo una madre increíble, una gran mujer verdadera. Una increíble explosión de vida y color. Ella me dio todo lo que tenía para dar y más. Sonic Bloom es un tributo a ella y al poder de la música para sanar».

Begin Again, la nueva canción de Freddie And The Scenarios, trata sobre ese proceso de renacer. Comenzando en un capullo, la canción sigue la batalla para romper los muros de la duda y el miedo, y finalmente termina con las palabras ceremoniales chamánicas (dadas a la vida por Diego Herrera de los legendarios Caifanes ) que reconocen la necesidad de transformación, y que muestran que vivir en la oscuridad no es realmente vivir.