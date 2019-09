FRENCH VIBES: LA FIESTA COSMOPOLITA QUE ESTABAS ESPERANDO

El mes de septiembre trae consigo sensaciones bastante peculiares en las calles de la CDMX, los edificios y locales vestidos con los colores de la bandera y el aroma de antojitos -o platillos- mexas dominando el ambiente dan por inaugurada la temporada más fiestera del año.

Justo hace un par de días me encontré con una noticia en la red que hizo que mi corazón se emocionara: el próximo 21 de septiembre los chilangos y quienes vengan de fin de semana a turistear, podremos movernos al ritmo de Télépopmusik en el French Vibes y disfrutar de su primera visita al país soltando el cuerpo de Breathe hasta Connection, su más reciente lanzamiento.

French Vibes ofrece a quienes gustamos de bailar con los ojos cerrados y poner los brazos en el aire, diferentes mezclas de beats: escucharemos los nuevos materiales de Cherokee y del dueto tolosano Else, quienes presentarán “Californism” y «Night Toughts», respectivamente. Al ser el mes patrio, no podía faltar la representación nacional y Tayrell fue el elegido para ponerle el toque mexa a una noche en la que nuestros pies no se detendrán.

El venue no pudo ser más perfecto, la fachada del Foro Roma nos transporta a la época en la que “La Roma” fue construida justo teniendo como inspiración la cultura francesa y que hoy en día se ha vuelto un referente del sincretismo de una ciudad cosmopolita: la unión de exclusividad, diseño y buena música promete una velada inolvidable.

No dejes pasar la oportunidad de tener una de las experiencias más frenchi que la ciudad te puede ofrecer, consigue tus boletos aquí.

YACONIC TE LLEVA A FRENCH VIBES. ¿CÓMO? ES MUY SENCILLO, SIGUE ESTOS PASOS Y GANA TU ENTRADA.

1) Mira el video sobre ¿Quién inventó el genero slasher? y dinos tres películas de la lista.

2) Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y haz un screenshot, donde se vea que nos sigues.

3) Sé de los primeros en enviar tu respuesta junto con tu nombre completo y el de tu acompañante, adjunta los screenshots y envía el correo a: promos@yaconic.com, con el asunto: #Quierofrenchvibes y gana.

OJO: Correos enviados sin screenshot o con otro asunto NO serán tomados en cuenta.

¡SUERTE!

