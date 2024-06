Frida Kahlo ya no pertenece a México, quiénes son los dueños de la marca

La fotógrafa mexicana, Cristina Kahlo reveló que actualmente el nombre de Frida Kahlo, (su tía abuela) ya no pertenece a México. Además de que se comercializó al extranjero.

Cristina Kahlo señala directamente a sus primas ‘Las Maras’, quienes convirtieron el nombre de la surrealista en una marca y posteriormente la vendieron. De manera ilegal ofertaron los derechos de la imagen y el nombre de Frida Kahlo al empresario venezolano Carlos Dorado. El creador de Frida Kahlo Corporation, quienes hoy en día poseen los derechos.

Derivado de las acciones por parte de sus primas, vinieron más conflictos, ya que a pesar de no ser dueñas ya del nombre, las sobrinas de la artista se dedicaron a lucrar por su cuenta la imagen de Frida Kahlo. Por tal motivo, la fotógrafa aseguró que Frida Kahlo ya no pertenece a México. “Estas personas que crean la marca y después la venden, lo que hicieron fue quitarle a México el nombre Frida Kahlo, no sólo a la familia, también a nuestro país al vendérselo a un extranjero; me parece terrible”, declaró la artista en una entrevista para el medio Milenio.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Ese es uno de los motivos, por lo que en los últimos 6 años hemos visto muñecas, ropa, calzado y bebidas de marca ser explotadas con la imagen de Frida Kahlo.

Los conflictos de ‘Las Maras’

Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo y Mara de Anda Romeo, mejor conocidas como ‘Las Maras’ son sobrinas de la pintora mexicana. Ambas se han estado involucradas en diversos problemas legales, precisamente por el nombre de la ahora marca, Frida Kahlo.

En 2023 demandaron perdieron una demanda contra Frida Kahlo Corporation, y sus bienes fueron embargados. Debido a que desde 2018 mantuvieron una batalla legal con dicha empresa para frenar la comercialización de la muñeca Barbie “inspirada” en Frida. El pleito más reciente de Las Maras es la acusación por parte de su ex representante Alfonso Durán. Quién presentó una denuncia contra ellos por falta de pago, además de que aseguró que las mujeres en realidad ya no poseen los derechos del nombre de Kahlo.

“Las Maras han creado una serie de documentos que confunden su posición para lucrar con la imagen de la pintora y engañar al pueblo mexicano y múltiples compañía, haciéndoles creer que son las encargadas del otorgamiento de los derechos, cuando en la realidad no cuentan con ningún respaldo legal que lo demuestre”, señaló en un comunicado.