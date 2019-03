FUTBOL FEMENIL: ENTRE EL MACHISMO Y LA INDIFERENCIA

La versión oficial de ese invento llamado Futbol con reglas, fue en 1836 en Inglaterra por la Football Association (FA), la primera asociación del fútbol. Aunque hay una versión que 200 años antes, los guaraníes ya jugaban un deporte donde dos equipos pateaban una bola de gaucho. ¿Dónde y cuándo se inventó el fútbol? Eso tal vez no lo sabremos con seguridad, lo que sabemos de hechos, es que 135 años después de la invención inglesa, en 1971 la selección femenina de México, disputaba una final del mundo en el estadio Azteca, la copa Rimmel.

Aquella tarde perdimos contra las danesas 3-1, quienes se consagraban por segunda vez campeonas del mundo. Aun así, y siendo un torneo amateur, es lo más lejos que se ha llegado a nivel de selecciones, incluso del futbol varonil.

Desde este año en 1971, se les negó el apoyo al seleccionado femenil por 2 millones de pesos. ¿Qué hubiese pasado si se les apoya? Es una pregunta que jamás podremos responder, sin embargo, podemos reflexionar que mientras el futbol varonil ha recibido el apoyo de instituciones, gobiernos, y medios de comunicación de manera desmesurada, jamás ha llegado tan lejos a nivel selección como aquella selección femenil del 71, sí, amateur, pero subcampeona.

En el 2016 nació la Liga MX Femenil. Todos los equipos de la Liga varonil, debían tener un equipo femenil dentro de sus filas. Todo esto parecía un bálsamo para las jugadoras mexicanas, que por falta de una liga local, debían buscar oportunidades fuera del país. Por fortuna, la liga mexicana femenil, podía producir y formar a sus propias jugadoras de cara a las competiciones internacionales de selección, pero…no todo estaría bien.

El primer equipo en dejar ver sus errores, fue el equipo del Atlas de Guadalajara, cuando una de sus delanteras estrellas Alicia Cervantes, solicitó un aumento de $1,500 pesos, pues lo que ganaba no era suficiente para su transporte. Alicia, terminó el torneo en curso convirtió 9 goles. En ese mismo torneo, el club rojinegro en su versión varonil apenas logró convertir 11 goles en 17 partidos, sólo dos goles más que Alicia Cervantes.

En ese entonces, Octavio Rivero llegó al club de Guadalajara procedente del club Chileno Colo-Colo. Rivero, de origen uruguayo, sólo marcó un par de goles en ese torneo. Según el sitio de internet transfermarkt, Rivero vale 2 millones. Alicia Cervantes terminó por irse del club Atlas, quien le negó un aumento de $1,500.

En el mismo 2918, el presidente Gabriel Camargo del club Tolima de Colombia, arremetió contra la liga femenil, declarando que el futbol femenil es cultivo de lesbianas. “Eso anda mal, eso no da nada, ni económicamente, ni nada de esas cosas. Aparte de los problemas que hay con las mujeres son más tomatrago (alcohólicas) que los hombres (…) y fuera de eso, les cuento, es un caldo de cultivo de lesbianismo ¡tremendo!” Fue lo declarado por el colombiano, quién fue señalado por diversas jugadoras y periodistas, como un comentario misógino e ignorante. Acá, suscribimos.

De regreso a México, hace unos días los clubes de Puebla, Lobos BUAP, Veracruz, Monarcas, Toluca y Cruz Azul declararon que no querían seguir manteniendo sus equipos femeniles en la Liga MX. El principal argumento de estos equipos, es que no hay presupuesto para sostener a los equipos femeniles. Irónico que equipos como Puebla o Veracruz, que en su afán de permanecer en la Liga Varonil, se han vuelto en escándalos, pues el equipo del puerto Jarocho, en más de una ocasión (2016) ha presentado adeudos con ex empleados, llegando al extremo de tener advertencias de embargo, pues después de despedir a 12 empleados sin liquidación, estuvieron a punto de perder dos camiones del equipo para liquidar un monto tal de 10 MMP. En el 2018, estuvieron a punto de no participar en el Draft, pues acumulaba adeudos con los jugadores el primer equipo. De igual manera, de último momento lograron solventar sus adeudos. Mientras que el club Puebla en el 2017 tuvo los mismos problemas de adeudos.

Otro caso irónico es del Cruz Azul, quien el semestre pasado gastó 45 MMD y en el presente, 20 más. Es decir, 65 MMD en un año al primer equipo, varonil claro, no tenga la solvencia para su club femenil.Tal vez en el equipo cementero no sea un problema de dinero, pues hace unos días, se le cuestionó esto a su director técnico Pedro Caixinha sobre el asunto de la liga femenil, a lo que sólo se limitó a responder: “Yo no juego con faldas” y aunque han salido comunicadores y gente del gremio a decir que se ha malinterpretado, no deja de connotar la misoginia del comentario.

Toluca, para este semestre invirtió un total de 9 905 493 MMD, según el portal de Transfermarkt. ¿Entonces el problema es el dinero?

Tal como se lo cuestionó la jugadora Maca Sánchez: “Les encanta ponerse cuidadosos con la economía de su club cuando se trata de invertir en disciplinas femeninas. Ahhh, pero si se trata se endeudan con el FMI”

Macarena Sánchez, fue separada de su club UAI Urquiza en enero de este año, inhabilitándola de jugar futbol con otro equipo. Ante esto, emprendió acciones legales contra el club. “Necesitamos algo urgentemente que nos amparé, formar parte de (el sindicato) Futbolistas Argentinos Agremiados y que la AFA nos reconozca como jugadoras”. Apuntó Macarena Sánchez. El día de ayer, Maca Sánchez mostró vía Twitter un mensaje con amenazas de muerte, donde dice: “Maca, hay muchas personas enojadas por tus denuncias. Hay bastante dinero por tu cabeza… Vas a morir muy pronto”.

Otros casos de misógina y machismo, porque como diría Ximena Sariñana en su papel de Amarte Duele: “así se les dice, ma, machistas” La entrenadora alemana del BV Cloppenburg, Imke Wübbenhorst, fue cuestionada por un periodista a quién se le ocurrió preguntar si cuando ella entra a vestidor, los jugadores deben ponerse pantalones, a lo que ella respondió: “Elijo a los jugadores por el tamaño de su pene” de forma irónica.

Khalida Popal es futbolista, capitana de su selección y fundadora de la selección femenil afgana, quien tuvo que huir de su país por grupos talibanes “Desafortunadamente cuando mi voz se empezó a escuchar más, me enfrente a muchos retos. El número de enemigos se hizo más grande también. Era una lucha por el poder. No quería ver a una chica joven con el poder. Tenían miedo y por eso fue algo tan peligroso estar en mi país”. Comentó.

ESPN, una de las cadenas más poderosas del mundo, en México decidió mostrar una foto de Norma Pálafox, delantera del club Guadalajara, donde en dicha foto, muestran a la delantera mostrando sus piernas. ESPN lanza la nota preguntándole a sus seguidores ¿Qué título le pondrías a esta foto? Cabe señalar, que la cadena de deportes, no transmite ningún partido de futbol femenil, a diferencia de su cadena en competencia FOX Sport. Una pena que el futbol femenino o futbolistas mujeres, sean nota en periódicos y medios, sólo cuando se sexualiza.

El futbol femenino no sólo se enfrenta a toda una estructura de una sociedad machista. El balompié femenino es un caso más de mujeres buscando se profesionistas, de ser independientes y autónomas. Como lo menciona la periodista Marion Reimers, el futbol femenino se enfrenta a bajos salarios, huecos legales y poca creatividad de las marcas. Y ahora, incluso con la sexualización de su persona y amenazas de muerte. Todo esto, en un contexto donde en la Ciudad de México, se han denunciado cada vez más intentos de secuestro y donde los feminicidios crecen cada día.

Como se dice, el futbol es el reflejo de nuestra sociedad.