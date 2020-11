A través de su cuenta de twitter, Liam Gallagher ofrecerá un concierto vía streaming para todos sus fans transmitido desde un barco.

El músico inglés sorprendió con el oncierto titulado ‘Down By The River Thames’ se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.

El exvocalista de Oasis interpretará sus más grandes éxitos a bordo de un barco mientras recorre el río Támesis en Inglaterra.

Uno de los mejores anuncios es que Gallagher tocará temas de Oasis que no ha tocado en mucho tiempo.

El evento será transmitido a todo el mundo mediante la plataforma Melody VR. Ocesa, la productora mexicana de espectáculos, será la encargada de traer este evento a Latinoamérica.

A todos mis hermanos y hermanas del mundo entero, realizaré una actuación celestial en vivo única llamada Down By The River, para que sea transmitida el 5 de diciembre de 2020. Interpretaré temas de mis dos álbumes número 1 en solitario, así como algunos clásicos de Oasis, los cuales no me han escuchado cantar durante mucho, mucho tiempo. ¡Vamos, ya saben!”.

Liam