Fueron revelados los ganadores del sexto concurso International Landscape Photographer 2019, uno de los certámenes de fotografía más importantes a nivel mundial.

Peter Adam Hoszang (3er lugar, The international Photograph of the Year)

En el panel de jueces expertos participaron el cofundador de Contact Press Images David Burnett y el editor de la revista ON LANDSCAPE Tim Parkin. Quienes tuvieron que elegir de entre 3.400 fotografías de paisajes urbanos y naturales.

Sandre Grefte (2do lugar, The International Landscape Photograph)

Todas las imágenes fueron capturadas aproximadamente por 1.400 fotógrafos emergentes, establecidos alrededor del mundo.

Craig Bill

El 1er lugar a fotografía del año, lo tiene la fotógrafa francesa Magali Chesnel, quien además ganó el premio en efectivo de $ 10,000 USD por su imagen titulada: The Harvest of Road Salt. Una vista aérea abstracta donde cosechan la sal de la carretera del Salin de l’île Saint Martin en Gruissan, Francia.

«Desde el suelo, esta escena no se ve glamorosa en absoluto pero en vista de pájaro, se vuelve inesperada, hermosa y como una pintura» dijo la fotógrafa en un comunicado

Magali Chesnel (1er lugar, The International Landscape Photograph)

El codiciado título The International Landscape Photographer of the Year, se lo llevó a casa Oleg Ershov, un fotógrafo aficionado de Rusia, quien presentó imágenes de las playas de Cumbria y las corrientes islandesas.

Oleg Ershov (1er lugar, The International Landscape Photographer of the Year)

Se presentaron también increíbles imágenes en nuevas categorías de premios como: The Snow and Ice, que fue para el fotógrafo búlgaro Vaseline Atanasov, The Lone Tree, que se le otorgó al fotógrafo alemán Anke Butawitsch, y The Heavenly Cloud, para el fotógrafo estadounidense Brandon Yoshizawa.

Veselin Atanasov (The Snow and Ice Award)

Anke Butawitsch (The Lone Tree Award)

Brandon Yoshizawa (The Heavenly Cloud Award)

Mientras que The Abstract Aerial fue para Ignacio Palacios, fotógrafo español y The Wildlife in Landscape otorgado al fotógrafo australiano, Ricardo da Cunha.

Ignacio Palacios (The Abstract Aerial Award)

Ricardo Da Cunha (The Wildlife in Landscape Award)

Galería completa y top 101 de las mejores fotografías de paisaje en la página oficial de International Landscape Photographer 2019.

