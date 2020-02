Finalmente los ganadores del concurso anual de fotografía Mobile Photo Awards 2019 son revelados. El certamen que premia las mejores fotografías hechas alrededor del mundo únicamente con dispositivos móviles.

El concurso de fotografía internacional Mobile Photography Awards, inició en 2011 teniendo como fin reconocer el talento y las imágenes de las comunidades de arte y de la fotografía hecha con un celular. En adición a la competencia anual, (octubre-diciembre) se llevaron a cabo exposiciones temáticas con convocatoria internacional abierta todo el año.

9 ediciones de Mobile Photography Awards

Si tomamos en cuenta una frase célebre del legendario fotógrafo Henri Cartier-Bresson, donde afirma que nuestras primeras 10,000 fotos serán las peores, entonces la fotografía móvil ha brindado a las personas una oportunidad histórica de superar las 10,001. El MPA es un trampolín para los fotógrafos y artistas que han logrado capturar el momento decisivo de una imagen.

En conclusión, es cierto que un buen fotógrafo no necesita la mejor cámara, ni el mejor equipo del mundo para lograr su objetivo. En otras palabras, la fotografía como tal va más allá de la tecnología, no por tener una cámara costosa seremos buenos fotógrafos. Quien tiene ojo y técnica puede lograr cosas increíbles incluso con un celular.

La cámara de un móvil siempre estará limitada por una u otra función, por eso depende mucho de la persona como lo maneje.

Fotografías galardonadas 2019

Para la novena edición del concurso se siguió con la estructura de 19 categorías, más un premio principal: 9th Annual MPA Grand Prize (más 3.000 dólares). El cual se lo llevó el húngaro Daniel Heilig por una serie de fotografías realizadas con un iPhone XS Max.

Daniel Heilig. Ganador Mobile Photo Awards 2019

“Vivimos en un mundo tan saturado de imágenes que el trabajo más importante e innovador de un fotógrafo debe ser esforzarse por atraer la atención del espectador”. Daniel Heilig

Las categorías de Mobile Photo Awards 2019

Otro de los ganadores fue Peter Wilkin en la categoría Photo Essay, gracias a su serie «Protests or Prophecies? The Songs of Kurt Cobain» sobre el famoso cantante grunge.

Peter Wilkin

Peter Wilkin

A continuación mas de las fotografías ganadoras en cada una de las categorías, las imágenes son dignas del concurso de fotografía hecha con teléfonos celulares. Así es como se confirma una vez más que el talento y la creatividad no tiene límites.

Arquitecture & Design: Brendan Ó Sé con «Busan, South Korea»

Brendan Ó Sé

Ganador categoría Black & White Dimpy Bhalotia con «We Run, You Fly».

Dimpy Bhalotia

Ganador categoría Digital fine Art Sukru Mehmet Omur con «Sax»

Mehmet Omur

Eyes of the World Penni James con «Novice Monks» in Bagan, Myanmar’

Penni James

Landscape Sharon Barezer con «Pearls».

Sharon Barezer

Macro & Details Jaroslaw Bryla con «Stowaway».

Jaroslaw Bryla

Nature & Wildlife Leigh Darilek con «Praying Mantis».

Leigh Darilek

People: Michelle Simmons con «Just Jensen».

Michelle Simmons

Portraits: Joanna Cykowska con «Above the Surface».

Joanna Cykowska

Silouhettes: Roza Ludwikowska con «Dance with Us».

Roza Ludwikowska

Self-Portraits: Eliza Tsitsimeaua-Badoiu con «Tiny Blue Planet».

Eliza Tsitsimeaua-Badoiu

Photo Journalism: Eduardo Lopez Moreno con «Blind in Refugee Camp, Dadaab».

Eduardo Lopez Moreno

Still Life: Kuanglong Zhang con «Lamp».

Kuanglong Zhang

The Darkness: Sasa Prizmic con «Solitude».

Sasa Prizmic

Street Photography: Dina Alfasi con «Waiting».

Dina Alfasi

Transportation: Jeff Liang con «Peak Hour in Tokio».

Jeff Liang

Travel & Adventure: Huapeng Zhao con «Hiking in Norway».

Huapeng Zhao

Visual FX: Erika Brothers con «Corazón Puro».

Erika Brothers

Water/Snow/Ice: Margaret Shaw con «White Out».

Margaret Shaw

