The World Press Photo, el concurso más grande de fotoperiodismo donde se premian a las fotografías consideras las mejores del mundo. Hace unos días se dieron a conocer los fotógrafos ganadores, dentro de los cuales figuró el mexicano Iván Macías. Quien obtuvo el segundo lugar en la categoría “Retrato Individual”; con la poderosa imagen de una trabajadora de la salud durante la pandemia COVID-19.

La fotografía del año World Press Photo 2021

Con El primer abrazo el fotógrafo danés Mads Nissen ganó el premio a la fotografía del año (y también el de la categoría de noticias generales). La imagen fue tomada para Politiken/Panos Pictures, y vemos a la anciana Rosa Luzia Lunardi siendo abrazada por la enfermera Adriana Silva da Costa Souza. Esto sucedió en la casa para ancianos Viva en São Paulo, Brasil; el 5 de agosto de 2020.

Ganador de Asuntos Contemporáneos

Pablo Tosco fue el ganador del primer premio en la categoría de «Asuntos contemporáneos” con: «Yemen: el hambre, otra herida de guerra».

«Esta fotografía de Fátima y su hijo pescando se quedará como una imagen poderosa de agencia y resistencia». NayanTara Gurung Kakshapati. Jurado de WPP

Primer premio en la categoría reportaje gráfico ‘Naturaleza’.

«Palomas pandémicas, una historia de amor». Se trata de la hija del fotógrafo, Merel, se encoge de miedo cuando la Paloma Dollie se posa en el balcón. Después entraría en la casa como un miembro más de la familia, en Vlaardingen, Países Bajos, el 6 de abril de 2020.

World Press Photo al Reportaje Gráfico del Año

«Habibi«. El traje de Nael al-Barghouthi permanece colgado en su habitación en Kobar, cerca de Ramallah, Palestina, el 17 de agosto de 2015. La esposa de Al-Barghouthi, Iman Nafi, mantiene toda la ropa y pertenencias de su esposo en su lugar. Al-Barghouthi fue arrestado en 1978 después de una operación de comando anti-Israel.

Fue liberado en 2011, se casó con Iman Nafi, pero volvió a ser arrestado en 2014 y condenado a cadena perpetua. Ha pasado más de 40 años en prisión, es el preso palestino con más años de servicio en las cárceles israelíes. El autor de la fotografía es Antonio Faccilongo.

Primer premio en la categoría «Proyectos largos».

Serie «Habibi«. Un bebé prematuro yace dentro de una incubadora en el Hospital Al-Shifa, Gaza, el 18 de enero de 2015. El fotógrafo es nuevamente, Antonio Faccilongo.

Temas Contemporáneos, serie

Un equipo de filmación filma la segunda parte de The Old Beyberikeen With Five Cows, basada en un antiguo cuento popular, en Sakha, Federación de Rusia. La fotografía es obra de Alexey Vasilyev.

Retratos, serie

Torrell Jasper utilizando un lanzallamas en el patio trasero de su casa ubicada en Schriever, Luisiana. La fotografía pertenece a la serie «The Ameriguns» por Gabriele Galimberti.

Categoría de Deportes

«Escalador de troncos» por el fotógrafo Adam Pretty. Vemos a Georg subiendo una pila de troncos para practicar el búlder. Ubicado en Kochel am See, Baviera, Alemania.

Categoría individual «Medio ambiente»

«León marino juega con mascarilla«. Un león marino de California nada hacia una mascarilla en el sitio de buceo Breakwater en Monterey, California. El 19 de noviembre de 2020.

Reportajes gráficos de «Temas contemporáneos»

«Sakhawood«. Los gemelos Semyon y Stepan interpretan el papel de dulgancha, criaturas míticas del pantano, en The Old Beyberikeen With Five Cows, en Sakha, Federación de Rusia, el 9 de agosto de 2019, durante la grabación en el rodaje de una película.

Categoría individual «Naturaleza».

«Rescate de jirafas en la Isla Flooding». Una jirafa de Rothschild es transportada a un lugar seguro en una barcaza hecha a medida desde una isla inundada de Longicharo, lago Baringo. Esto fue en el oeste de Kenia, el 3 de diciembre de 2020.

Reportaje gráficos de «Retratos»

«The Ameriguns». Will Renke (35) posa con muchas de sus armas de fuego formando la silueta del país, Estados Unidos, en el patio trasero de su casa en Carolina del Sur, el 8 de abril de 2019. Will disparó su primer arma, una escopeta Fox Savage 410, que ahora se conserva cuidadosamente, cuando tenía 10 años, y ahora compra un arma de fuego nueva cada dos semanas.

Noticias de actualidad, mejor fotografía individual

Una joven de color y un hombre blanco discuten por la retirada de la estatua Emancipation Memorial, en el Parque Lincoln, Washington; por ser considerada racista. La fotografía pertenece a Evelyn Hocksteyn.

Retratos, mejor fotografía individual

Oleg Ponomarev, el fotógrafo ruso supo plasmar el sentimiento de cariño de los protagonistas. Chico trans, es abrazado por su pareja en San Petersburgo; algo condenado por las autoridades rusas.

Reportaje gráfico Medio ambiente

«Pantanal en llamas». Imagen capturada durante los incendios ocurridos en 2020. Casi un tercio de la región del Pantanal de Brasil, el humedal tropical y pastizales inundados más grande del mundo, fue consumido. Aquí vemos a un voluntario buscando focos de fuego bajo un puente de madera en la Transpantaneira, el 13 de septiembre de 2020. El autor es el fotógrafo Lalo Almeida.

Reportaje gráfico en Noticias de actualidad

«Explosión en Beirut«. Vemos a hombre trasladando a una mujer a un lugar seguro el 4 de agosto de 2020, en el barrio de Gemmayzeh. Fue la primera noche después de la explosión. La imagen pertenece al fotógrafo Lorenzo Tugnoli.