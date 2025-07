GIFF 2025: Programación, películas, actividades y todo sobre el festival de cine en Guanajuato

La vigesimoctava edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) reunirá durante diez días a creadores, público y especialistas del cine en las ciudades de Guanajuato, San Miguel de Allende e Irapuato. Este año, el festival ofrecerá una agenda de eventos, homenajeados y proyecciones que abarca innovación tecnológica, formación de nuevos talentos y la exhibición de 206 películas de 61 países.

Entre las actividades principales se encuentra Epicentro 2025, un espacio destinado a la convergencia de cine y nuevas tecnologías. El programa incluye experiencias de realidad virtual como “Awake & Still Drowning” y “They Shall Not Come Back”, además de paneles, talleres y conferencias sobre inteligencia artificial, virtual production y storytelling interactivo. Especialistas de México y Latinoamérica participarán en discusiones sobre el panorama tecnológico audiovisual. Mientras que la herramienta pionera Fílmica AI será presentada junto con un taller sobre Unreal Engine Cinematics. También destaca el panel “Mujeres en la innovación”, enfocado en el liderazgo femenino en el ámbito tecnológico.

En la Competencia Nacional e Internacional, 121 títulos participarán en distintas categorías. El festival abre con la película “Un futuro brillante” de Lucía Garibaldi en Guanajuato Capital. Y en Irapuato se exhibirá “No dejes a los niños solos”, de Emilio Portes. La Muestra Especial incluye filmes reconocidos, como “Put Your Soul in your Hand and Walk” de Sepideh Farsi y “About a Hero” de Piotr Winiewicz. Que utiliza inteligencia artificial para reinterpretar la obra del cineasta Werner Herzog.

Homenajes y talleres en el GIFF 2025

El festival rinde homenaje a figuras como Carlos Carrera, Ana Martín, Verónica Castro y Rosy Ocampo. Quienes serán reconocidas por su trayectoria y aportes al cine y la televisión. El certamen también celebra los 50 años de carrera artística de Emmanuel, en la sección Música + Cine, donde se proyectarán cuatro películas que exploran distintas facetas de la música.

Por otro lado el público infantil dispone de la sección Niños en Acción, donde se realizarán cuatro alfombras rojas y proyecciones de largometrajes, además de talleres gratuitos de animación y cine con inteligencia artificial, diseñados para fomentar el interés audiovisual en nuevas generaciones.

Dentro de la oferta nocturna, la sección Locura de Medianoche programa 15 películas LGBTIQ+ que celebran la diversidad con historias provocadoras. Cine entre Muertos retoma las proyecciones de terror en escenarios como panteones históricos. Con títulos como “Lost Highway” de David Lynch y “La maldición de Okamuro” de Yukito Matsuno. En cuanto a formación, el XVI Rally Universitario y el Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia desafían a equipos emergentes a crear obras en tiempo récord y explorar temáticas comunitarias.

La programación se completa con conferencias magistrales, paneles especializados, cafés de críticos con realizadores y una plataforma de industria que apoyará a 25 nuevos proyectos cinematográficos con mentorías de expertos. El festival también da espacio a la moda, con Project Glamour y talleres de vestuario para cine y televisión.

Películas que se presentarán en el GIFF 2025

Un futuro brillante, Lucía Garibaldi

No dejes a los niños solos, Emilio Portes

Put Your Soul in your Hand and Walk, Sepideh Farsi

Empire Skate, Josh Swade

About a Hero, Piotr Winiewicz

En la Caliente

Pavements

Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt

Sun Ra: Do the Impossible

Ana y Bruno, Carlos Carrera

El cuento de la princesa Kaguya, Studio Ghibli

Sirocco y el reino de los vientos

Bem y yo, Leopoldo Aguilar

Chewing Gum

El VIH se enamoró de mí

Lola, Lolita, Lolaza

Two Black Boys in Paradise

Lost Highway, David Lynch

La maldición de Okamuro, Yukito Matsuno

The Ritual, David Midell

Together

Village Rockstars 2, Rima Das

Cyclemahesh, Suhel Banerjee

Humans in the Loop, Aranya Sahay

Fábula, Michiel ten Horn

Death Does Not Exist, Félix Dufour-Laperrière

Brand New Landscape, Yuiga Danzuka

Drowing Dry, Laurynas Bareisa

Sugar Island, Johanné Gomez Terrero

Têtes Brulées, Maja-Ajmia Yde Zellama

The Things You Kill, Alireza Khatami

Wind, Talk to Me, Stefan Djordjevic

Y una selección de cortos y documentales internacionales y mexicanos en competencia. Para consultar el programa puedes visitar directamente la página del GIFF 2025.