GIFF ANUNCIA SELECCIÓN OFICIAL PARA SU EDICIÓN 2021

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) acaba de anunciar la selección de películas que conformarán la edición 2021, la cual se estará llevando a cabo del 17 al 26 de septiembre. El formato será híbrido, con presentaciones en localidades y a través de la página oficial del evento.

Para esta ocasión, el GIFF contará con la presencia virtual del actor alemán Udo Kier, quien dará una conferencia sobre su carrera, los pros y contras de ser actor y responder algunas preguntas del público. Además de que la película Swan Song, donde participa el actor, será la encargada de abrir acciones en las diferentes ciudades que conforman el estado de Guanajuato.

La selección oficial de largometrajes la componen 26 trabajos, entre los cuales destacan Noche de Fuego de Tatiana Huezo, la cual ya fue galardonada en el Festival de Cannes; Los días francos de Ulises Pérez Mancilla, Distrito olvido de Thom Días, Mapa de sueños latinoamericanos de Martín Weber, Guiexhuba de Sabrina Muhate y Fiesta nacional son otras cintas que estarán proyectándose ya sea en streaming o en sala, dependiendo de la organización.

Participarán casi 120 cortometrajes, los cuales están divididos en las secciones de animación, ficción, experimentación, Guanajuato, México y realidad virtual. Las 10 categorías que conforman al GIFF contemplan desde proyectos nacionales hasta internacionales. Punto aparte de la selección fuera de competencia, donde se exhibirán cintas como The Old Ways o El Prisionero 13, película del ya lejano 1933.

La actriz mexicana María Rojo también estará invitada a la edición 2021 del GIFF, en donde será homenajeada por su larga carrera junto a la guionista Beatriz Novaro. De igual forma, Barbara Mori emitirá un mensaje de igualdad, ya que es la vocera oficial de la campaña que promueve el festival en conjunto con la Secretaría de Salud de Guanajuato, la cual lleva por nombre “Cero violencia contra las mujeres”.

El festival estará dedicado a Ernesto Herrera, cofundador del GIFF y quien falleció recientemente, por lo que diversas instituciones culturales le rendirán un homenaje merecido a quien fue una personalidad influyente en la cultura del bajío.

Selección oficial largometraje internacional

Aya (2021)| Simon Coulibaly Gillard, Francia – Bélgica

Careless Crime (2021)| Shahram Mokri, Irán

Fucking With Nobody (2020| Hannaleena Hauru, Finlandia

Hive (2021)| Blerta Basholli, Kosovo

Madalena (2020)| Madiano Marcheti, Brasil

Las motitos (2020)| Inés María Barrionuevo y María Gabriela Vidal, Argentina

Whether the Weather is Fine (2021)| Carlo Francisco Manatad, Francia/ Filipinas/Singapur/Indonesia/Alemania/Qatar

Largometraje mexicano

Los hermoso vencidos| Guillermo Magariños, 2021, México/España

Fiesta Nacional| Augusto De Alba, 2021

Guiexhuba| Sabrina Muhate, 2020

Los días francos| Ulises Pérez Mancilla, 2020

Lo que queda en el camino| Jakob Krese, Danilo Do Carmo, 2021, México/Alemania

Mírame| Pavel Cantú, 2020

Malibú| Víctor Velázquez, 2020

Mapa de sueños latinoamericanos| Martín Weber, 2020

Distrito Olvido| Thom Díaz, 2020

Noche de fuego| Tatiana Huezo, 2020

