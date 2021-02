Mira las mejores películas y series nominadas a los Golden Globes 2021. Ponte al día que todavía estás a tiempo y siente la emoción de la entrega de premios.

Los filmes seleccionados fueron los que se estrenaron a los largo del 2020, desde películas, series y el desempeño de los actores y directores. Serán evaluados en unas cuantas semanas en una de las ceremonias más esperadas. Entre las categorías figuran: la mejor película, serie, dirección y actuación.

Prepara tus palomitas y prende el televisor el próximo domingo 28 de febrero, para disfrutar de la Ceremonia de Entrega de los Premios Globo de Oro 2021. A continuación te compartimos una lista de los largometrajes y series para que las vayas viendo.

Afortunadamente, todas las encontrarás en distintas plataformas digitales de streming. Por ejemplo, Netflix, HBO, Starz Play, Disney Plus, etc. Así que no hay pretexte para perdértelas.

SERIES:

The Crown (Netflix)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney Plus)

Killing Eve (Starz Play)

Ratched (Netflix)

Ozark (Netflix)

Hunters (Amazon Prime)

Normal People (Starz Play)

Unorthodox (Netflix)

The Undoing (HBO)

The Queen’s Gambit (Netflix)

The Great (Starz Play)

Schitt´s Creek (Amazon Prime)

Ted Lasso (Apple Tv)

Emily en París (Netflix)

The Flight Attendant (HBO Max)

Hollywood (Netflix)

PELÍCULA:

On the Rocks (Apple Tv)

The Midnight Sky (Netflix)

Soul (Disney Plus)

The Father

Palm Springs

Pieces of a Woman (Netflix)

Hamilton (Disney Plus)

I Know This Much is True (HBO)

Promising Young woman

Mank (Netflix)

One Night in Miami (Amazon Prime)

The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Nomadland

Borat 2 (Amazon Prime)

I Care a Lot (Netflix)

Sound of Metal (Amazon Prime)

Ma Rainey´s Black Bottom (Netflix)

Hillbilly Ellegy (Netflix)

News of the World (Apple Tv)

Another Round

La llorona

The Life Ahead (Netflix)

Onward (Disney Plus)

Over the Moon (Netflix)

Wolfwalkers (Apple Tv)