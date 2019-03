GOODNIGHT JAPAN: EL ROCK DEL OTRO LADO DEL MUNDO

¿Alguien sabe de bote pronto qué hora es en Sídney? Ya tampoco lo sabía hasta que quede con Abel Ibáñez, un mexicano que se abre camino desde la música y los medios de comunicación. Su banda Goodnught Japan tocaría en México, primero en Guadalajara (Roxy Fest), después en la ciudad de México. Nos conocimos por Facebook, pronto escuché su proyecto y la singular característica de que estuviera haciendo rock en un lugar tan catártico como lo es Sídney, así es como la multiculturalidad suena a través de las guitarras.

¿Cómo llegaste allá (Sídney), Abel?

Uno de mis hermanos vive acá desde hace 6 años, lo vine a visitar y me terminé quedando, me metí a un curso de música y comencé a tocar solo, después conocí a Gemma, agarró el bajo y tocamos juntos, pronto dimos con Joel y lo invitamos

¿Qué es lo que más extrañas de la Ciudad de México?

Los que más se extraña es la familia, mis papás, mis amigos, la ciudad de México me encanta, es muy alegre, festivo, aquí la gente es más reservada, aunque no extraño el tráfico, la contaminación y la inseguridad, aquí la gente te hace la plática en el metro, cosa que en México no es tan común, aquí me hice muy amigo un conductor de Uber y yo, nos hicimos muy cercanos.

¿Cómo se dio el contacto con el Roxy Fest?

El año pasado grabamos 10 canciones con la lineación actual, y sacábamos una canción cada mes y las empezamos a mandar a personas de aquí, prensa y personas que conocíamos, resulto que nos invitaron.

¿Los demás integrantes de la banda han estado en México?

Gemma fuimos a México el año pasado, unas dos semanas, la primera vez en la Ciudad de México, estaba impresionada de la ciudad y todas las cosas que hay que hacer. Está muy emocionada. Joel jamás ha ido a México, comenta mucho sobre la comida, le gusta mucho, aquí es muy famosa, les encanta, también está muy emocionada de ir.

¿A qué suenan en vivo?

Todas las canciones las grabamos los tres nos metimos al estudio y tocando como lo hacemos en vivo, queríamos que representara al sonido que tenemos en vivo. Es un tanto crudo en ese sentido, no es muy producido, no queríamos que sonara muy plástico, en lo personal quería que sonara como los primeros discos de Modest Mouse. En vivo siempre hay algo de improvisación, este proyecto, si está la estructura pero siempre hay un hueco para la improvisación.

¿Por qué Goodnight Japan?

Ese nombre tendrá quizá 8 años, yo tocaba con mi hermano chico y nos presentábamos así, tuvimos muy pocas presentaciones con ese nombre. El nombre de la banda se lo puso mi hermano, acabábamos de ir a Japón, a él se le ocurrió y supongo que fue un tipo de homenaje.

Dicen que desde fuera se ven otras cosas ¿Cómo ves la industria musical en México, qué se nota desde lejos?

Hay un montón de bandas nuevas, salen y salen bandas. Estamos planeando un evento para la revista Errr, y en esa investigación para invitar a bandas había muchas nuevas. Te sales un ratito de México, volteas a ver y ves muchísimas bandas nuevas. En México no es algo específico que las bandas no se lleguen a consolidar. Aquí en Australia comentan lo mismo, que es muy difícil se consolide o empiece a otros niveles. Supongo que sí pasa allá, pero no creo que sea exclusivo.

¿Cómo les ha ido en Sídney con la banda?

El año pasado estuvimos tocando mucho, casi cada fin de semana, a veces dos veces a la semana. Hay tocadas de todo, donde sólo tocas para las bandas y el barman, y otras tocadas donde la gente ya empieza a ir más seguido, los mismos lugares te piden que vuelvas, incluso las demás bandas.

Goodnught Japan se presentó hace poco en el Roxy Fest y en la Ciudad de México en Departamento, presentando su Ep The Kitchen Is a Dangerous Place.

Escucha toda su música aquí: https://goodnightjapan.bandcamp.com/releases

