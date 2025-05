Gorillaz: todo sobre sus conciertos inéditos y la exposición sensorial por sus 25 años

Gorillaz celebra el aniversario número 25 de su revolucionario debut con un anuncio que sorprendió a sus fans. La banda está preparando 4 conciertos muy especiales donde tocarán completo alguno de sus primeros discos. Es decir, en cada uno de los shows presentarán un álbum distinto. Todos se realizarán en el Copper Box Arena en Londres el próximo 29 y 30 de agosto y el 2 y 3 de septiembre. Cabe destacar que estos conciertos marcan las primeras apariciones en vivo de la banda desde su aclamado set en Coachella 2023. Durante cuatro noches Damon Albarn y Jamie Hewlett repasarán el legado de Gorillaz interpretando su debut homónimo de 2001, Demon Days, Plastic Beach y un «show misterioso» con invitados sorpresa.

Por si eso fuera poco, el grupo liderado por Albarn también invita a sus fans a adentrarse en su santuario creativo con «House of Kong», una exposición inmersiva en Londres. La cual se inaugurará el 8 de agosto, igualmente en el Copper Box Arena. Esta muestra promete a los fans una mirada única tras bambalinas. Nombrada como el legendario estudio y centro creativo de la banda, Kong ha sido la cuna de gran parte de la música y el arte visual de Gorillaz. Esta exhibición es un espacio interactivo donde los visitantes podrán explorar la historia de la banda, sus influencias y la compleja construcción de mundos que define su obra.

Algo sumamente emocionante para todo fan de la banda, es que incluyen desde los primeros bocetos y guiones gráficos hasta instalaciones digitales que han utilizado. Experimentarán la evolución de su sonido y descubrirán las historias detrás de temas icónicos como «Tomorrow Comes Today» y «Feel Good Inc. House of Kong está diseñada para sumergir a los visitantes en la energía caótica y vibrante del aclamado grupo. Es importante señalar que para todos aquellos que asistan a la exposición tendrán acceso exclusivo a la preventa de estos conciertos.

Fechas y boletos para Gorillaz en 2025

De esta manera además de filtrar revendedores y oportunistas que busquen boletos, los fans recibirán un beneficio bien merecido. Las entradas para la exhibición House of Kong y los cuatro shows exclusivos en el Copper Box London ya están disponibles. Solo debes ingresar a la página oficial de House Of Kong. Y preparar tu viaje Londres si vas desde otro país.

Este es el orden en el que tocarán cada uno de sus cuatro primeros discos de estudio.

Gorillaz (álbum debut): 29 de agosto.

(álbum debut): 29 de agosto. Demon Days : 30 de agosto.

: 30 de agosto. Plastic Beach : 2 de septiembre.

: 2 de septiembre. «Show secreto»: 3 de septiembre.

La historia de Gorillaz

Cuando Gorillaz irrumpió en la escena en el año 2000, no eran una banda más: representaron una especie de revolución multimedia. La agrupación presentó una alineación virtual de personajes animados: 2D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs. Este concepto del nuevo milenio desdibujó las fronteras entre realidad y ficción, música y arte visual, creando una nueva forma de que el público experimentara una banda. Esta idea les permitió fusionar géneros musicales diversos como hip hop, electrónica, rock alternativo y world music, sin las limitaciones de una imagen tradicional de banda. Su éxito fue casi inmediato con su álbum debut homónimo lanzado en 2001. Sin embargo, fue con Demon Days en 2005, cuando se consolidaron como la banda virtual más exitosa del mundo.