Agenda

Gothic Fan Fest 2025: todo sobre el bazar y homenaje a Edgar Allan Poe y Lovecraft

La Ciudad de México se prepara para sumergirse una vez más en la penumbra y el misterio con la segunda edición del aclamado bazar gótico, el «Gothic Fan Fest». Organizado por Katz Productions. Tras el notable éxito de su entrega anterior, este festival temático regresa prometiendo una inmersión profunda en las atmósferas más oscuras y fascinantes de la cultura gótica. En esta ocasión, el evento rinde un merecido homenaje a dos de las figuras cumbre de la literatura de terror: Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft.

Los asistentes tendrán la oportunidad de celebrar la obra de estos maestros, cuyas narrativas han definido el horror psicológico y el espanto cósmico, a través de una variada agenda de actividades diseñadas para estimular los sentidos y la imaginación. La cita es ideal para familias, curiosos y, por supuesto, para todas las «criaturas de la noche» que buscan celebrar la cultura gótica en un ambiente de comunidad y apreciación artística.

El festival ha planeado un programa vasto y envolvente además de la venta de artículos varios. Incluye puestas en escena que darán vida a los relatos más icónicos de Poe y Lovecraft. Y danzas que se moverán al ritmo de la melancolía y la oscuridad. La parte intelectual se cubrirá con conferencias y lecturas inmersivas, espacios perfectos para el análisis y la apreciación de los mundos creados por estos genios.

La ambientación sonora estará a cargo de una banda de covers goth en vivo. Que garantizará la atmósfera adecuada para el evento, junto con hipnóticos visuales y la presencia de Dj Criptica y Sado. Por supuesto, el corazón del evento es su famoso bazar, un HellMarket. Donde entusiastas y coleccionistas podrán encontrar una curada selección de artículos que van desde joyería, ropa y accesorios hasta arte y literatura dark. Además, se dispondrá un Set de Fotos temático para que los asistentes inmortalicen su experiencia con el mejor outfit gótico.

Cómo asistir al Gothic Fan Fest 2025

A continuación te dejamos todo para que no te pierdas este oscuro evento.

  • Lugar: Foro Gato Calavera
  • Dirección: Av. Xola 114, Col. Álamos, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03400, Ciudad de México. (Cerca del Metrobús Álamos o el Metro Xola, Línea 2).
  • Fecha: sábado 1 de Noviembre de 2025
  • Hora: a partir las 14:00 horas. El evento concluye a las 22:00 horas.

Registro y costos de acceso

El acceso general se obtiene con la compra de tu boleto. Los precios varían según la fecha de compra y pueden adquirirse a través del sitio del evento:

  • Preventa Agosto: 100 pesos MXN por persona (hasta el 31 de agosto).
  • Preventa Septiembre: 150 pesos MXN por persona (del 1 al 30 de septiembre).
  • Preventa Octubre: 200 pesos MXN por persona (del 1 al 31 de octubre).
  • Día del Evento (Taquilla): 250 pesos MXN.

Para adquirir boletos y conocer más detalles sobre el programa, se recomienda consultar directamente las redes sociales y el sitio oficial de Katz Productions.

