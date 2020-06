DISFRUTA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL GOTHICAT FESTIVAL

Todas las presentaciones están disponibles a través de YouTube

Hace unas semanas se llevo a cabo la segunda edición del festival en línea Gothicat. Este evento que reúne las propuestas más raras del darkwave y post-punk.

Su primer Live Stream se celebró el pasado 2 de mayo, tuvo un éxito que rebasó las expectativas de los organizadores de Gothicat incluso de las bandas que participaron. Por ese motivo, decidieron hacer dos transmisiones más, con nuevos talentos.

El resultado son seis horas interrumpidas de música en vivo, que ahora podrás disfrutar a través de YouTube. Algunas de las banda que participaron fueron: Lebanon Hanover, She Past Away, Clan Of Xymox, Tempers, Molchat Doma, Kaelan Mikla, The KVB, Sixth June, Bestial Mouths, Soviet Soviet, Chameleons Vox, Psyche.

Durante el evento, recolectamos donaciones para apoyar a la «Fundación de las Naciones Unidas». André Savetier – The Wave of Things es el presentador del programa y Elio Nubes De Filippo (Studio Nubes) el director de video.

