13 canciones del gótico moderno que no pueden faltar en tu playlist

El gótico modernos es uno de los géneros más bellos que pueden existir en la tierra. Pues refleja las emociones más obscuras que un ser humano puede llegar a sentir, como la nostalgia, la melancolía, la tristeza, la ira y la muerte. Bandas como The Cure, Bauhaus, Siouxsie and the Banshees y Sisters of Mercy plasmaron en sus melodías y líricas aquellos sentimientos a la perfección. Lo que llevó a estas agrupaciones a colocarse como un culto que sigue pasando de generación en generación.

A continuación te compartimos una selección con canciones de la época más reciente, todas lanzadas en los últimos cinco años. Los sencillos van desde el gótico puro, el dark wave, el industrial, el deathrock y el cold wave.

Cold Cave

Cold Cave es descrita como «collage de darkwave, noise y synthpop». Varios críticos de música señalan la afinidad con el post-punk de principios de los 80 y el synthpop, en particular con Joy Division y New Order.

Drab Majesty

Drab Majesty es el proyecto musical de Deb Demure. Se trata de una banda con una estética andrógina y su música influenciada por la darkwave de los años 80 mezclada con sonidos futuristas.

Azar Swan

Azar Swan es el proyecto musical de Zohra Atash. Después de disolver su banda anterior, Religious to Damn, Atash y Strachan optaron por comenzar a experimentar con instrumentación electrónica.

Vowws

Vowws es un dúo australiano independiente,originario de Los Ángeles. Su proyecto es death pop muy obscuro.

Traitrs

The Wraith

Chelsea Wolfe

Chelsea Wolfe es un proyecto musical que mezcla elementos de rock gótico, doom metal, y folk.

Selofan

Algiers

Sextile

Sextile, banda estadounidense de post-punk, formada por los miembros fundadores Brady Keehn y Melissa Scaduto. La banda toma su nombre del aspecto del mismo nombre en astrología

Del Judas

Boy Harsher

Boy Harsher es un grupo estadounidense de música electrónica, formado en 2013 en Savannah, Georgia. Actualmente con sede en Northampton, Massachusetts, la banda está formada por el vocalista Jae Matthews y el productor Augustus Muller.

Soft Kill

Soft Kill es una banda originaria de Portland de género post-punk revival. ​ Asimismo, es una de las bandas que se han autodenominado en su página personal de Facebook como sad rock (rock triste), un nuevo subgénero musical surgido a partir de la eclosión de la escena post-punk.