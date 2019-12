View this post on Instagram

VILE.2019 "Keep your demons inside"😈🔒 _____________________________________ great painting day with my brother @odeith 💪 _____________________________________ 👌 @slumdoglisbon _____________________________________ #vile #vilegraffiti #vilegraffitiartist #mural #art #artist #domes #keepyourdemonsinside #demonsinside #skulls #colors #3d #ilusion #paint #paintingday #picsoftheday #fullpower #allday #untildie #underground #hardcore #spraypaint #spray #cartoon #darkgraffiti #pt #portugal #wordwide