MIRA EN LINEA MÁS DE 20 CINTAS GRATIS POR FILMINLATINO

Más de 20 títulos estarán disponibles de manera gratuita del 6 al 28 de abril como parte de la primera edición de DAIMON: Muestra Internacional de Cine en Streaming a través la plataforma de cine en línea FilminLatino, del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

DAIMON es una opción cultural que responde ante las actuales disposiciones sanitarias y propone un recorrido por filmes poco convencionales, expresiones de vanguardia y narrativas radicales. La curaduría busca provocar sorpresa en el espectador, misma que pueda llevar a nuevas maneras de mirar y de vivir la cinefilia.

Además de ser un muestrario de miradas extraordinarias, la selección representa un conjunto de discursos e inquietudes cinematográficas que recorren geografías tan diversas como Argentina, Estados Unidos, Tailandia, Colombia, Francia, Canadá, Camboya, Bolivia, España, Turquía y por supuesto México.

La película que inaugurará la programación será la ganadora del Premio Teddy en la Berlinale 2019, Breve historia del planeta verde de Santiago Loza. A esta se suman algunos títulos aún inéditos en México como Last Night I Saw You Smiling de Kavich Neang, The World is Full of Secrets de Graham Swon, <3 (también llamada Pico 3) de María Antón Cabot, Accession del tándem armenio-americano Tamer Hassan y Armand Yervant Tufenkian, Te quiero tanto que no sé de Lautaro García, Los días particulares de Chucho E. Quintero y Compañía de Miguel Hilari.

Filmes que han pisado la República Mexicana en festivales dedicados al cine de vanguardia también se podrán ver en DAIMON, por ejemplo el politizado ensayo documental Pirotecnia de Federico Atehortúa, Fragmentos en la vida de un músico de Pablo Chavarría, Príncipe de paz de Clemente Castor, Detrás de las persianas de Messaline Raverdy y Escocia San Gregorio de Eduardo Makozay.

Mantarraya los Espíritus Ausentes

Además de películas que tuvieron un estreno limitado en nuestro país como Mantarraya: los espíritus ausentes de Phuttiphong Aroonpheng, ¿Te has preguntado quién disparó? de Travis Wilkerson, Baño de vida de Dalia R. Reyes y Las cinéphilas de María Álvarez. Estas últimas serán presentadas en un programa doble sobre miradas de mujeres fuertes del mundo real.

La cineasta que completa la selección es Sofia Bohdanowicz con su documental Maison du Bonheur, el cual vendrá acompañado de 6 cortometrajes de la autora (la trilogía A Prayer + An Evening + Another Prayer y A Drownful Brilliance of Wings, Veslemøy’s Song y The Soft Space), y para cerrar la muestra contaremos con un clásico del cine de América Latina, restaurado a propósito del 50 aniversario de su filmación: México, la revolución congelada de Raymundo Gleyzer.

Breve Historia del Planeta Verde

Cada uno de los títulos que participan en DAIMON tendrá cinco días de exhibición gratuita dentro de la plataforma de FilminLatino, con alcance en todo el territorio mexicano, a la que se puede tener acceso simplemente generando un perfil.

DAIMON es una opción que prescinde de un soporte material para alcanzar las miradas de los cinéfilos y, no obstante, su desafío se encuentra en las búsquedas formales de los filmes programados.

Príncipe de Paz

En la Grecia antigua, el destino y la fortuna se identificaban con un concepto que va desde lo ético hasta lo cosmogónico. El Daimon, en ocasiones personificado pero intangible, representa, además de aquel sino individual, el intermediario entre lo humano y lo divino y también un medio por el cual se comunica lo mortal con lo eterno.

De la misma manera, el cine como lenguaje supone un conducto entre lo celeste y lo mundano, nos comunica con lo trascendental sin importar formatos o plataformas. La primera edición de DAIMON: Muestra Internacional de Cine en Streaming, retoma la idea de lo incorpóreo para poner en primer plano al séptimo arte sin soportes físicos, que no obstante mantiene sus códigos y rituales en la era del Internet.