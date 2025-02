Green Day: así puedes participar en su nueva película «New Years Rev»

Green Day prepara una nueva película biográfica, la cual está inspirada en sus primeros años como banda. A inicios de febrero de 2025, el grupo anunció que ya estaban trabajando en la cinta junto con Live Nation Productions. La cual será una comedia bajo el nombre New Years Rev, y contará con la dirección de Lee Kirk.



New Years Rev narra la historia de tres amigos mientras viajan por los Estados Unidos, después de creer que serían teloneros de Green Day en un concierto de Año Nuevo en Los Ángeles. Mason Thames, Kylr Coffman y Ryan Foust interpretarán a los jóvenes músicos que se embarcarán en un viaje que les cambiará la vida. El elenco también está integrado por Jenna Fischer y Angela Kinsey (The Office), Sean Gunn, Ignacio Diaz-Silverio y el hijo de Mark Ruffalo, Keen Ruffalo.

Acerca de la producción correrá a cargo de Green Day, Ryan Kroft y Michael Rapino. Hasta el momento no se ha anunciado la fecha de lanzamiento oficial, sin embargo el grupo confirmó ya empezaron a producir el largometraje en Oklahoma. Recientemente la agencia Freihofer convocó un casting para extras que deseen participar como público. El llamado busca “jóvenes adultos punks, emo, hardcore, alternativos y rockeros” de entre 18 y 30 años. Los que resulten seleccionados deben estar disponibles de lunes a jueves la próxima semana (del 24 al 27 de febrero), y el rodaje se realizará “al aire libre durante el día”.

La publicación agrega: “Un día será un evento de ‘lucha y barro’. Se proporcionarán estaciones de calentamiento y mantas. Habrá música en vivo, patinetas y un buen momento”. El pago está garantizado en $101,50 dólares por día. En caso de superar las 12 horas de trabajo se pagará como horas extras. Cada participante recibirá $25 dólares adicionales el día que se mojen y se llenen de lodo. No se proporcionan viajes ni alojamiento.

Los inicios de Green Day

Green Day tuvo sus inicios en la escena punk de Berkeley, California. Tiempo después debutó con su álbum «Dookie» en 1994, catapultando el punk rock a la corriente principal. Muy pronto ganó millones de fanáticos en todo el mundo y revitalizó un género que había estado en declive. Su sonido combinado con letras introspectivas y socialmente conscientes, resonó con una generación de jóvenes que se sentían alienados y descontentos. Canciones como «Basket Case», «Longview» y «When I Come Around» se convirtieron en himnos para una generación, y el álbum vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo.

La banda no se conformó con el éxito de «Dookie» y continuó evolucionando y experimentando con su sonido, lanzando álbumes aclamados como «Insomniac» y «Nimrod». En 2004, Green Day lanzó «American Idiot», una ópera rock conceptual que criticaba la política estadounidense y la guerra de Irak. El álbum fue un éxito masivo, vendiendo millones de copias y ganando múltiples premios Grammy. La banda inspiró a innumerables artistas y allanó el camino para el resurgimiento del punk rock en el siglo XXI. Además de su impacto musical, la agrupación también es conocido por su activismo político y social. Pues ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas como la guerra, la desigualdad y el cambio climático.