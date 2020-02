¿Padre de todos o Padre de todos los hijos de puta? Así es como Billie Joe Armstrong explica el título del nuevo álbum de Green Day

Previo al lanzamiento del nuevo álbum de Green Day titulado, Father Of All Motherfuckers, Billie Joe habló sobre la portada con un unicornio.

Father Of All Motherfuckers o Father Of All con puntos suspensivo cuando está escrito y tiene un unicornio que oculta el «Motherfuckers» en la portada tiene un divertido trasfondo.

«Para los adultos, se llama Padre de todos los hijos de puta, y luego para los niños y para la censura, es Padre de todos …» Billie Joe para la revista Kerrang!

Siempre fue «Father Of All», Billie Joe fue quién garabateo el nombre en la portada del álbum American Idiot.

Alguien le dijo: Nunca vas a poder tener «motherfuckers» ahí y fue cuando pensó: Bueno, hay que hacer felices a todos y ponerle un unicornio.

Fue entonces cuando puso el unicornio y resultó muy divertido porque se convirtió en un ícono, como lo podemos ver en el flyer de la gira de la banda junto a Fall Out Boy y Weezer.

El sencillo principal y la canción principal del álbum, » Father of All … «, se lanzó el 10 de septiembre de 2019. Se lanzó un video musical el 19 de septiembre.

El segundo sencillo, «Fire, Ready, Aim«, fue lanzado el 9 de octubre como el tema oficial de apertura de la transmisión nacional de televisión de la Liga Nacional de Hockey y de la NBCSN Wednesday Night Hockey.

El tercer sencillo del álbum, » Oh Yeah! «, fue lanzado el 16 de enero de 2020, junto con un video musical. La canción toma su título y muestra el coro de la versión de Joan Jett de » Do You Wanna Touch Me «, originalmente cantada por Gary Glitter .

Para promocionar el álbum, la banda lanzará el Hella Mega Tour en marzo de 2020 con Fall Out Boy y Weezer.

Kerrang! la revista calificó el álbum con cuatro de cinco estrellas, diciendo que « Father of All Motherfuckers es solo otra señal de una banda que siempre ha hecho las cosas a su manera negándose a hacer lo que se espera de ellos.

