RATAS EN UN SACO

Cuando el dos veces nominado al ‘Premio Mercury’ (2011 y 2015) Obaro Ejimiwe A.K.A Ghostpoet, estaba grabando “Grow tired but dare not fall asleep” a finales del año pasado, no podría haber imaginado que su visión del mundo, claramente distópica, se haría realidad gracias a una pandemia global.

Ejimiwe decidió hacer la producción del disco él mismo, misma que ha dado sus frutos a medida que expande su paladar musical con toques de rock alternativo por aquí y por allá, así como piezas –un poco malhumoradas– que se adaptan a su voz profunda y adusta.

No es de extrañar que a veces parezca estar un poco fuera de lugar, ya que cuando grababa, el compositor británico estaba escuchando a ‘Gang of Four’, ‘Can’ y ‘Serge Gainsbourg’ que de maneras muy diferentes, rompieron las reglas de todo.

“Breaking Cover” sitúa este enojo con suculentos tajos de guitarra, squelchy (circuito eléctrico que corta un receptor de radio cuando la señal es demasiado débil para la recepción de cualquier cosa –menos ruido–) electrónica y bajo atronador, justo como Ejimiwe sugiere que son nuestras “complejas” vidas, acechadas por un consumismo rampante que nos está haciendo cada día menos felices:

“It’s too much noise / I can’t turn it off / Panic attacks / I need a break”.

El tema concluye con una radio borrosa que más bien, interfiere a nuestro mundo contemporáneo tan falto de sesos.

El sencillo principal “Concrete Pony”, comienza con una sirena de ataque aéreo, antes de añadir ritmos de dirección y coros femeninos, mientras elimina nuestra insalubre obsesión por las redes sociales y los dispositivos móviles:

“How can I measure my life oh / Emails and digital likes / Kiss me but nothing feels real / Hit me I wanna just feel / Dreams from a satellite beam / No hope you might as well scream / There is nothing”.

Los padres de Ejimiwe mantuvieron una prolongada preocupación por Nigeria y Dominica, por lo que los pulsos electrónicos que sustentan “Rats in a sack” son una estocada para la tan párvula Inglaterra, que no ve nada malo en perseguir a la “Generación Windrush” (escándalo político británico de 2018 sobre personas que fueron detenidas por error; se les negaron derechos legales, amenazaron con la deportación y, en al menos 83 casos, fueron deportadas del Reino Unido) que fue invitada a ese país para ayudar a reconstruir su nación después de la Segunda Guerra Mundial. No oirás una línea más importante este año que:

“Wind rush will chill me to the bone”.

La canción del título es la más alternativa, y es –casi– regañona en partes, pero sólo es Ghostpoet admitiendo sus ansiedades, mientras contempla exiliarse en Ecuador por alguna razón, y buscando el tipo de paz que no ve en el mundo por estos momentos. El poeta fantasma tiene miedo de cerrar los ojos como:

“Who knows what will await / if i fall too deep?”.

Sería hacerle a este ambicioso artista un seco favor, sugerirle que este álbum se suma al festival de miseria contemporánea, pero el fondo –musical– siempre es inventivo, con algunas contribuciones vocales de calidad de ‘Art School Girlfriend’, ‘Skinny Girl Diet’s’ (Delilah Holiday), ‘SaraSara’ y ‘Katie Dove Dixon’. Mientras señala en broma que este álbum:

“didn’t need my fucking dirge of a voice for the whole record”.

Eso no es cierto, ya que su voz clara cuando cuestiona nuestro desquiciado mundo. El artista es oportuno, pero plantea muchas más preguntas que respuestas.