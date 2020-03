LA PRIMERA GUERRA VIRTUAL DE BANDAS EN CUARENTENA

NEW BANDS ON THE BLOCK

Primera guerra virtual de bandas

Zombie Edition

La Bestia tiene una iniciativa para mantener activo el movimiento de bandas emergentes de la Ciudad de México durante la cuarentena y la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.

La idea es simple: hacer la primera guerra de bandas en cuarentena de la historia. Para motivar a la participación se darán dos premios, el del jurado y el del público.

Envía tu maqueta a: [email protected] y un jurado calificado elegirá la mejor canción zombie de la CONVID-catoria.

Reconocidas figuras del ámbito musical formarán parte del jurado: Julián Lede (Silverio), Joshua Moriarty (Miami Horror), Rolling Stone México, Ibero 90.9fm, All City Canvas, Yaconic, Bizarro FM, CHSM Media y La Bestia Music Inc.

Además, el público podrá votar por su canción favorita a través de la interacción en redes sociales.

Los ganadores obtendrán los siguientes premios:

– Mejor Demo (elegido por el jurado):

1. Producción, grabación, mix y master, de 2 canciones en La Bestia Récords.

2. Paquete de 12 horas de ensayos.

3. Sesión de fotos de la banda.

4. Paquete Gráfico (diseño, diagramación e imagen para cada canción).

5. Gira de medios.

6. Dos presentaciones en eventos de La Bestia.

– Favorito del Público:

1. Un día de grabación en La Bestia Récords.

2. Paquete de 12 horas de ensayos.

3. Gira de medios.

4. Una presentación en eventos de La Bestia.

Dinámica:

– Jueves 26 de Marzo | Lanzamiento de la CONVID-catoria. Se invita a las bandas a enviar un link o mp3 con su demo al correo [email protected]

– Viernes 10 de Abril | Anuncio de los finalistas en las redes sociales de La Bestia y de los aliados oficiales del evento.

A partir del Viernes 10 de Abril | Periodo de Votación del público (atentos a las redes sociales de La Bestia Music Inc. donde se explicará a detalle la dinámica).

– Viernes 24 de abril | Cierre de votaciones populares e inicio de votación del jurado.

– Martes 28 de abril | Anuncio de ganadores en las redes de La Bestia, aliados y jurados.

¡Que tu banda no se muera en la pandemia!

La Bestia Music Inc., en tiempos de pandemia, lanza “New Bands on the Block, Zombie Edition”, una competencia de canciones de artistas emergentes en CDMX.