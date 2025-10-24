Guía de las mejores ofrendas de Día de Muertos para visitar este 2025

La Ciudad de México se transforma en el altar más grande del mundo. Esta es la guía esencial de los 10 montajes más ambiciosos, icónicos y tradicionales que podrás visitar en la capital durante la celebración de una de las festividades más esperadas que incluyen las mejores ofrendas de Día de Muertos:

1. Ofrenda Monumental del Zócalo Capitalino

Temática 2025: Sin duda, una de las mejores mejores ofrendas de Día de Muertos para visitar. Rinde tributo a las raíces prehispánicas y conmemora los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán.

Sin duda, una de las mejores mejores ofrendas de Día de Muertos para visitar. Rinde tributo a las raíces prehispánicas y conmemora los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán. Diseño: Presentará figuras de cartón de más de 10 metros de altura y representaciones de Tonantzin, ajolotes y jaguares, evocando el viaje mítico de Aztlán.

Presentará figuras de cartón de más de 10 metros de altura y representaciones de Tonantzin, ajolotes y jaguares, evocando el viaje mítico de Aztlán. Fechas: Del 25 de octubre al 2 de noviembre .

Del . Costo: Entrada libre.

2. Megaofrenda UNAM: «Huellas de Nuestra Historia»

Temática 2025: «Huellas de nuestra historia. Migraciones, exilios, refugio y desplazamientos». Dentro de la lista de las mejores ofrendas de Día de Muertos, un imperdible.

«Huellas de nuestra historia. Migraciones, exilios, refugio y desplazamientos». Dentro de la lista de las mejores ofrendas de Día de Muertos, un imperdible. Sede: Explanada del Museo Universum (Circuito Cultural de Ciudad Universitaria).

Explanada del (Circuito Cultural de Ciudad Universitaria). Fechas: Del 31 de octubre al 2 de noviembre .

Del . Costo: Entrada libre.

3. Open House Mini: Día de Muertos (Altares en la Arquitectura)

Concepto: Una experiencia inédita que fusiona la tradición con el diseño contemporáneo, transformando estudios de arquitectura en altares vivos. Si quieres completar tu lista de visita a las mejores ofrendas de Día de Muertos, esta es imprescindible.

Una experiencia inédita que fusiona la tradición con el diseño contemporáneo, transformando estudios de arquitectura en altares vivos. Si quieres completar tu lista de visita a las mejores ofrendas de Día de Muertos, esta es imprescindible. Sedes: Recorrido por cuatro despachos de prestigio: LEGORRETA , MTA+V , TALLER ADG y JSa (La Fábrica de Hielo).

Recorrido por cuatro despachos de prestigio: , , y (La Fábrica de Hielo). Fechas: 1 y 2 de noviembre .

. Costo: Acceso general $650 MXN (incluye recorrido, talleres y shuttle). Los boletos son limitados.

4. Festival de Ofrendas y Catrinas en el Centro Histórico

Alcance: Más de 100 altares, figuras monumentales y una exhibición de catrinas en los perímetros A y B del Centro Histórico. La lista de las mejores ofrendas de Día de Muertos no estaría completa sin este punto obligado de visita.

Más de 100 altares, figuras monumentales y una exhibición de catrinas en los perímetros A y B del Centro Histórico. La lista de las mejores ofrendas de Día de Muertos no estaría completa sin este punto obligado de visita. Temática: Conmemoración de los «700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan».

Conmemoración de los «700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan». Fechas: Del 28 de octubre al 3 de noviembre.

5. Ofrenda del Museo Frida Kahlo (Casa Azul)

Carácter: Destaca por ser una ofrenda tradicional e íntima, instalada en los patios y jardines de la casa de la pintora. Una oda a las mejores ofrendas de Día de Muertos.

Destaca por ser una ofrenda tradicional e íntima, instalada en los patios y jardines de la casa de la pintora. Una oda a las mejores ofrendas de Día de Muertos. Fechas: Del 1 al 3 de noviembre.

6. San Andrés Mixquic (La Noche de Alumbrada)

Tradición: El pueblo de Tláhuac es el epítome de la celebración ancestral, con sus ofrendas y la famosa «alumbrada» en el panteón. Un punto imperdible si quieres tener un check-in de las mejores ofrendas de Día de Muertos

El pueblo de Tláhuac es el epítome de la celebración ancestral, con sus ofrendas y la famosa «alumbrada» en el panteón. Un punto imperdible si quieres tener un de las mejores ofrendas de Día de Muertos Fechas Clave: Del 1 al 9 de noviembre (con el punto cumbre la noche del 2).

Del (con el punto cumbre la noche del 2). Costo: No tienen costo. Te recomendamos ir bien abrigado para disfrutar el recorrido.

7. Ofrenda Colectiva en Chapultepec (Paseo de la Memoria)

Concepto: El bosque se transforma en una ofrenda masiva. Se exhibirán las ofrendas del concurso de calaveritas literarias en el Paseo de los Compositores.

El bosque se transforma en una ofrenda masiva. Se exhibirán las ofrendas del concurso de calaveritas literarias en el Paseo de los Compositores. Fechas de Exhibición: 1 y 2 de noviembre.

8. Ofrenda Casa Fortaleza del Indio Fernández

Temática: Una monumental ofrenda dedicada a las leyendas del Cine de Oro mexicano . Además de ser una de las mejores ofrendas de Día de Muertos, cuenta con concursos para el público asistente.

Una monumental ofrenda dedicada a las leyendas del . Además de ser una de las mejores ofrendas de Día de Muertos, cuenta con concursos para el público asistente. Ubicación: Coyoacán, en la residencia histórica del director Emilio «El Indio» Fernández.

Coyoacán, en la residencia histórica del director Emilio «El Indio» Fernández. Costo: $200 pesos admisión general. $100 pesos menores de edad

9. Ofrenda Botánica en General Prim 32

Concepto: Una ofrenda distintiva que utiliza la flor de cempasúchil como elemento central para crear un diseño a través del arte botánico.

Una ofrenda distintiva que utiliza la flor de cempasúchil como elemento central para crear un diseño a través del arte botánico. Ubicación: Calle General Prim 32, Colonia Juárez.

Calle General Prim 32, Colonia Juárez. Costo: Entrada libre

10. Ofrenda a Juan O’Gorman (Museo Frida Kahlo)