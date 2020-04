El director hizo un hilo en twitter, dónde intercambio ideas con otros colegas de la industria

Guillermo del Toro, el cine en tiempos de cuarentena. El cineasta publicó, varios mensajes por medio de Twitter, donde compartió lo que ha estado haciendo durante la cuarentena. Además hizo un listado sobre libros y películas que ha disfrutado en estos meses de encierro.

Además invitó a sus compañeros cineastas y a todo Twitter a compartir sus propias listas de lectura y observación, con el fin de crear una comunidad de cultura virtual. » Espero que esto pueda ser sobre cosas que amamos» explico el director.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

“Espero que esto pueda ser sobre cosas que amamos. No se trata de cosas que odiamos o de cosas sobre las que estamos agobiados. No podemos responder preguntas a la intemperie pero, por favor, léanse y respondan mutuamente lo más posible»

En el hilo de Twitter, también participaron: Darren Aronofsky, Ava DuVernay, Rian Johnson, Ari Aster.

Entre las películas que Guillermo del Toro ha estado viendo, se encuentran: The Devils of Loundon, Tomboy, El suavecito, The devil’s backbone, The Criterion Channel, The executionera, Woman’s Face, Water Lillies, Il Posto, Girlhood y Easy Living, Death Takes a Holiday, Midnight y Hold Back the Daw.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Sobre Easy Living, Death Takes a Holiday, Midnight y Hold Back the Daw, dirigida por Mitchell Leisen, explicó