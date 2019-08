GUILLERMO DEL TORO TENDRÁ SU PROPIA ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA EN HOLLYWOOD

Guillermo del Toro se ha hecho acreedor de su propia estrella en el paseo de la fama en Hollywood y será develada el 6 de agosto, con lo que se sumará a reconocidos personajes del mundo del cine y las artes.

La nominación para otorgarle este reconocimiento se dio desde el año 2017, cuando se estrenó The Shape of Water, sin embargo, no se había podido completar el proceso.

Ana Martínez, responsable de prensa del Paseo de la Fama señaló que es habitual que pase un tiempo desde que un artista es elegido y el acto de develación de su placa.

La Cámara de Comercio de Hollywood es la encargada de dar este reconocimiento. Los oradores invitados son el director J.J. Abrams que ha dirigido películas como Super 8 y el Episodio VII de Star Wars así como la cantante Lana del Rey.

Esta estrella será la número 2,669 y estará integrada en la categoría de largometrajes. Se podrá encontrar en el 6918 del Boulevard de Hollywood, frente a la tienda The Line y al teatro y sala de cine El Capitán.

El director de 54 años se sumará a otros artistas mexicanos que ya cuentan con su estrella en el Paseo de la Fama como Dolores del Río, Pedro Infante, Juan Gabriel, José José, Carlos Santana, entre otros.

Guillermo del Toro es uno de los cineastas más reconocidos y es junto con Alejandro Gonzáles Iñárritu y Alfonso Cuarón, ganador del Premio Oscar por mejor dirección. Todos ellos son exponentes de la industria fílmica estadounidense y son conocidos como Los tres amigos.

Del Toro sigue trabajando en diversos proyectos además de montar en Guadalajara la exposición En Casa con mis Monstruos la cual ha presentado llenos totales; habrá que estar atentos a sus próximas producciones.

TE PUEDE INTERESAR

PRESENTAN LIBRO “EN CASA CON MIS MONSTRUOS” DE GUILLERMO DEL TORO

GUILLERMO DEL TORO FILMARÁ SU NUEVA PELÍCULA EN MÉXICO

NO TE PIERDAS LA EXPOSICIÓN EN CASA CON MIS MONSTRUOS DE GUILLERMO DEL TORO

GUILLERMO DEL TORO ENTREGÓ BECAS EN MÉXICO PARA IMPULSAR A JOVENES CINEASTAS

ALFONSO CUARÓN EXPLICÓ POR QUÉ EMMANUEL LUBEZKI NO HIZO LA FOTO DE ‘ROMA’