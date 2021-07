Guns N ‘Roses, estrena en el mercado su propio bong. Con un diseño inspirado en su icónico álbum debut Appetite for Destruction. Para que todos los fans de la legendaria banda de rock, puedan saciar ese feroz apetito con esta increíble pipa de agua. Esto solamente confirma que realizar tus actividades de costumbre con algún producto o mercancía de tu banda favorita, hace que la experiencia sea todavía más especial.

El bong es de 12 pulgadas, tiene una base en forma de hexágono con las calaveras de dibujos animados de los cinco miembros originales y el logotipo de la banda pintado a cada lado. Pero eso no es todo, Guns N’ Roses incluyen una sorpresa más, y viene también un cuenco para tu hierba a juego.

Esta pieza de colección es distribuida por Smoke Cartel, la cual tiene un precio de $74,99 dólares ($1509.00 MXN aproximadamente). El lujoso bong forma parte de la celebración de los 34 años que cumplió su álbum Appetite for Destruction este 21 de julio. Y no es para menos, pues recordemos que el disco hasta la fecha sigue estando clasificado como el álbum debut más vendido de todos los tiempos, según lo confirmado por The Richest.

Puedes adquirir esta bonita pipa de agua a través del sitio oficial de Smoke Cartel. Donde los mismos Guns N’ Roses te prometen que será una inversión 100% satisfactoria. Después fumar con ese bong no volverá a ser lo mismo.

«La forma hexagonal de la base ofrece un toque moderno al estilo tradicional de vaso de precipitados y proporciona aún más estabilidad y capacidad de agua. Este magnífico bong cuenta con un tubo descendente difuso y un orificio de bala, permiten una filtración impresionante y golpes suaves. Incluye un cuenco de hierbas a juego que tiene un asa que también funciona como un tapón para evitar que se caiga «.