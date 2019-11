LA GUÍA GUNS N’ ROSES PARA EL VIVE LATINO 2020

El hard-rock es sin duda la especie dentro de todas las venas o corrientes del rock que ha mantenido su valores originales, musicalmente bases de ritmos con ascendencia de blues, solos de guitarra, voces «técnicas» y «altas», el hard-rock siempre fue un hedonismo puro, una moralidad extraña, adolescente y mezquina, un pretexto para el verdadero uso del alcohol, las drogas y sexo.

1991 podría considerarse por muchos el año de la muerte del hard-rock, ese año se grabo el último álbum «original-significativo» del genero. Y ese fue el álbum doble de los californianos Guns N’ Roses, definitivamente los últimos embajadores del credo hard-rock.

Guns N’ Roses, se distinguió a mediados de los 80 en California por ser el más «punk» de todas las bandas de hard-rock. El punk y el hard-rock suelen ser polos separados, no existe una división mayor en el mismo contexto: el hard-rock y el punk se encuentran en el mismo estado de «maldad» y «rebelión», pero con un enfoque muy distinto.

En el medio, en lo que respecta al hard rock, está el blues, y aquí el antecedente más inmediato de Guns N’ Roses está constituido por Motley Crue: eran salvajes, como Guns N’ Roses aunque también adictos a melodías lentas, baladas y solos de Gibson Les Paul desbordantes.

Los dos grupos también están unidos por una imagen al puro estilo Sunset Strip de los 80´s con físicos de modelos descuidados y desperdiciados, actitudes sexistas y sexualmente perversas, baladas y arrebatos, con romance y devastación. Aunque realmente las comparaciones terminan aquí.

El guitarrista Slash (nacido en Inglaterra en 1965) provenía de una familia adinerada: su padre (diseñador gráfico para álbumes, entre otros, de Neil Young y Joni Mitchell) y su madre (diseñadora de ropa y muebles para sets de películas) lo cual lo llevo directo a Los Ángeles donde, aún no mayor de edad, abandonó a su familia deambulando (para sobrevivir también fue conejillo de indias para Philip Morris: tuvo que fumar tres paquetes de cigarrillos al día y luego someterse a varios exámenes, y con el dinero compraría comida ).

Axl Rose (1962) venia de una situación mucho más degradada (violencia sexual sufrida de niño, etc…) y permaneció en eso, cambiando solo su base de operaciones: el hillbilly se mudo de Indiana a Los Angeles. El segundo guitarrista (pero autor de la mayor parte de la música, aunque oscurecido por los integrantes antes mencionados) Izzy Stradlin (1962), alternó su vida salvaje con una dedicación incondicional a la música rock estadounidense antigua, el bajista Duff Mckagan (Seattle, 1964) fue un ladrón de autos y por ultimo estaba Steven Adler (Ohio, 1965), en la batería, un epígono de Tommy Lee.

Cuando el mayor tenía 25 años y el más joven 22, salió Appetite for Destruction. Era 1987. El disco abre con «Welcome to the jungle» un clásico de la historia del rock sin lugar a dudas (y la canción que mejor ejemplifica la portada del álbum, un clásico a su vez que miles de adolescentes mostrarán en camisetas y carteles al menos hasta mediados de los 90); parece casi pletórico hablar de eso; Suena como una de esas piezas que ahora, involuntariamente, son parte de la imaginación colectiva sin olvidar sus 35 millones de copias vendidas y billones de visitas en Youtube. Musicalmente este disco es perfecto y jamas pudo ser superado por ellos mismos.

En 1988 salió Lies, que debería ser un álbum, pero de hecho (tanto por su acústica como por su inconsistencia) nunca se convirtió en parte de la discografía esencial de Guns N’ Roses, de hecho, gracias solo al primer álbum, pasará los años entre 1987 y 1991 donde a Guns le basto con el Appetite for Destruction para estar en boca de todos.

Luego están todos los caprichos de Axl, los problemas con las drogas, la justicia, las mujeres, el público. En resumen, esas 3-4 cosas que todo rockero que se respetaba hacia. Mientras tanto, el tecladista Dizzy Reed se ha unido al grupo y el baterista Steve Adler ha sido reemplazado por Matt Sorum, ex Cult. Algo muy significativo: teclados en Guns n ‘Roses y Matt Sorum en la batería, con el había más profesionalismo, pero mucho menos pasión-maldición.

En septiembre de 1991 (además del Nevermind), salieron Use for Illusion I y Use for Illusion II. Se comprarían por separado, pero con referencias obvias a la portada (así como al título, por supuesto). El primer álbum (Use for Illusion I) se vendió tanto (había filas frente de las tiendas para alcanzar una copia, hoy afortunadamente gracias a una mejor distribución, ya no sucede) mientras que el segundo (Use for Illusion II) es tal vez solo para los fanáticos incondicionales, para los demás solo es una especie de pista adicional que estaba vinculada al cuasi olvido. Use Your Illusion I y Use Your Illusion II son dos mega-álbumes de 74 minutos cada uno. Essa es su cruz: toneladas de pasta cocida indigesta. Solo un álbum d 45 minutos, y habría sido otra obra maestra como el Appetite.

En 2008 el nuevo shock. Después de una serie interminable de rumores y controversias, China Democracy sale a la luz. Con una alineación extendida pero estable, compuesta por Axl Rose, Robin Finck, Bumblefoot Thal, Buckethead, Paul Tobias, Richard Fortus, Tom Stinson, Chris Pitman y Brain Mantia (más arreglos y partes adicionales de Frank Ferrer, Dizzy Reed y el gran John Freese). Tal vez si no se tratara de Guns y si no se hubieran gastado 13 millones de dolares en producción (llegando a ser uno de los discos mas caros de la historia), seria un buen disco a secas, pero…

Guns n ‘Roses es definitivamente un grupo polémico, sobre todo gracias a su antipático frontman y sus caprichos, pero también un acto que definitivamente tenemos que ver en directo aunque sea una vez en la vida.

