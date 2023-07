Haggard en el Foro Juan Ruiz de Alarcón

El sábado 8 de Julio del presente año, la banda alemana Haggard se presentó en el foro Juan Ruiz de Alarcón de la Ciudad de México siendo la novena fecha en la que se presenta en territorio nacional. Después de estar la noche anterior en Cuernavaca como parte de la extensa gira en México con 16 shows por toda la República después de cuatro años de ausencia. El concierto fue lleno total, y se pudo apreciar desde muy temprano a los asistentes haciendo fila que llegaba hasta el Circuito Interior.

La banda a pesar de haber sido establecida en Alemania, su equipo de 10 músicos, liderados por Asis Nasseri, son de distintas nacionalidades, y en esta ocasión se contaba con dos mexicanas en la alineación en vivo. El concierto comenzó a las 21:00h en medio de la ovaciones por parte del público asistente, que claramente denotaban su emoción por disfrutar a la banda y comenzando a corear la canción con la que abrieron el concierto,“In a Fullmoon Procession”, y continuando con una gran conexión entre espectadores e intérpretes, la cual duró y se manifestó durante todo el concierto, con Asis demostrando su agradecimiento por la entrega del público, y hablando acerca de lo importante que México ha sido para ellos en su carrera.

Las canciones continuaron siendo ejecutadas con gran calidad, con un claro profesionalismo por parte de la banda, y la interacción constante entre Asis cantando con guturales contundentes, Frank Schumacher como tenor (además de ser el bajista durante el tour) y Janika Groß como soprano, no dejando atrás a Hans Wolf en el piano dando la melodía de fondo y dejando anonadados a los asistentes, dando la impresión que era la primera vez en que la banda tocaba en la ciudad, siendo que hasta un disco en vivo fue grabado aquí gracias a la entrega del público mexicano.

No dejaron de sorprendernos durante toda la noche, incluso hubo un momento en que los músico que ejecutaban el cello, la viola, el violín y la flauta, tomaron el frente del escenario para dejarnos tomar por sorpresa con el guitarrista Claudio Quarta tocando justo en medio del público. Y como si no fuera suficiente hicieron una pequeña interpretación del himno nacional mexicano, causando que los asistentes lo cantaran con el debido respeto, para después pasar al momento catártico y climático de la noche con su afamado tema “Awaking the Centuries”, cerrando la noche con el cover de “Hijo de la Luna”, interpretada en la voz por Luly Garza. El concierto se extendió por casi 2 horas y cuarto, dejando satisfechos a todos los que tuvimos la suerte de asistir.

El setlist fue el siguiente:

In a Fullmoon Procession

Chapter IV – The Sleeping Child

Of a Might Divine

Chapter I – Tales Of Ithiria

Chapter III: La Terra Santa

The Observer

In des Königs Hallen (Allegretto Siciliano) Prophecy Fulfilled / And the Dark Night Entered Per Aspera Ad Astra

Heavenly Damnation

The Final Victory

Seven From Afar

Eppur si muove

Herr Mannelig

Enter Sandman (Fragment)(Metallica cover)

In a Pale Moon’s Shadow

Encore:

Mexico’s National Anthem

Awaking the Centuries

Hijo de la Luna(Mecano cover)