«Hail to the Thief (Live)» de Radiohead: fecha de lanzamiento, setlist y la historia detrás del nuevo álbum

La icónica banda británica Radiohead ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo álbum de grabaciones en vivo. El material, titulado «Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009)», ofrece una nueva perspectiva de su disco de 2003. Redescubriendo la energía y crudeza de una época que para la banda, fue particularmente tensa y oscura. El disco, que ya está disponible en formato digital, está conformado por 12 temas capturados en diferentes conciertos entre 2003 y 2009. Ben Baptie y Matt Colton fueron los encargados de la nueva mezcla y masterización, respectivamente, imprimiendo un sonido fresco y potente a estas interpretaciones históricas. Hasta el momento el grupo confirmó que los formatos físicos del álbum llegarán a las tiendas el próximo 31 de octubre.

Así surgió el nuevo disco en vivo de Radiohead

Según el vocalista Thom Yorke, la idea de este lanzamiento surgió mientras trabajaba en los arreglos musicales para una adaptación teatral de Hamlet en Manchester, Inglaterra. En esta producción, Yorke reinterpretó canciones de Hail to the Thief para la obra. Al revisar grabaciones de archivo, se sintió impactado por la “energía” detrás de la forma en que tocaban en esa época.

«El final de este disco fue particularmente desordenado y tenso para nosotros. Estábamos muy orgullosos de él, pero nos dejó un sabor amargo en la boca. Fue una época oscura en muchos sentidos», confesó Yorke en un comunicado. Sin embargo, este proceso de revisitar el material resultó ser “muy catártico”, y decidieron que sería «una locura» no compartir estas grabaciones en vivo con el mundo.

La polémica detrás de «Hail to the Thief»

A pesar de ser un álbum fundamental para muchos fans, Hail to the Thief siempre ha tenido una posición peculiar dentro del canon de Radiohead. La crítica, y la propia banda, han señalado a menudo que el disco es demasiado largo. De hecho, cinco años después de su lanzamiento, el propio Thom Yorke propuso una lista de canciones revisada en el sitio web de la banda, eliminando cuatro temas. El productor Nigel Godrich llegó a decir que era “probablemente su álbum menos favorito” de todos, precisamente por esa falta de edición.

Con este nuevo lanzamiento, Radiohead no solo recontextualiza uno de sus trabajos más complejos, sino que también reaviva la especulación sobre el futuro de la banda. Este lanzamiento es su primera actividad desde que formaron una nueva sociedad en marzo, lo que genera dudas sobre si este movimiento presagia una gira o un nuevo disco. Históricamente, la banda ha formado este tipo de sociedades para sus giras, no para reediciones. Por ahora, los fans tendrán que disfrutar de este viaje al pasado, mientras esperan a que se resuelva la incógnita.

Canciones que incluye «Hail To The Thief Live Recordings 2003-2009»

Side A

01. 2 + 2 = 5

02. Sit Down. Stand Up

03. Sail to the Moon

04. Go to Sleep

05. Where I End and You Begin

06. We Suck Young Blood

Side B

07. The Gloaming

08. There, There

09. I Will

10. Myxomatosis

11. Scatterbrain

12 A Wolf at the Door