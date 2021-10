La película Halloween Kills ya se encuentra en las salas de cine, lista para que veas a Michael Myers y Laurie peleando, una vez más, por acabar el uno con la otra. Su semana de estreno ha sido bastante aceptable, máxime que se estrenó a dos semanas de la celebración estadounidense más globalizada, el día de brujas.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la película dirigida por David Gordon Green, pues hace unos días, surgió una petición en la afamada página change.org para pedir y exigir que retiren una escena del largometraje.

Resulta que Jesse Streeter, un usuario de internet y proveniente de una familia de bomberos retirados, lanzó la petición para que en Halloween Kills, se quite la escena donde un grupo de apagafuegos es asesinada por Michael Myers. No, esto no es spoiler, la escena viene en el mismo tráiler de la cinta.

“Es una falta de respeto que el villano mate a los bomberos de la misma forma en que ellos le salvaron la vida… los bomberos han sido atraídos a incendios de casa y asesinados por algún psicópata en la vida real”.

Streeter, menciona que pronto él será parte del grupo de aquellos héroes sin capa que luchan contra el fuego para mantener a salvo a personas y bienes inmuebles, por lo que encuentra sumamente ofensiva la escena, además que sus padres trabajaron en una estación de bomberos.

“No hay razón para esa horrible y repugnante escena”.

Claro está que en cuanto se dio a conocer la petición, el internet se rompió en varios bandos. Algunas personas apoyaban a Streeter, otras sacaron una contra petición, la mayoría pensó que se trata de un ardid publicitario para que la gente acuda al cine para ver Halloween Kills.

Todo se salió de control, ya que ahora tiene mayor arraigo y firmas las peticiones donde se apoya al personaje de Michael Myers, pues argumentan que lo visto en pantalla es pura ficción y que si alguna persona llega a sentirse atraída a realizar un acto parecido, no debe culpar de los trastornos mentales que ésta tenga a la película.

De hecho, la petición donde se pide que Myers continúe en el negocio de la matanza, ya rebasó las 500 firmas, y aunque es una petición de broma, seguramente alguien se lo tomará a mal, puesto que el humano no ha aprendido a diferenciar la realidad de la ficción.

