Billie Eilish ha regresado a la música con su segundo material discográfico, Happier Than Ever, donde muestra la revolución personal por la que ha pasado durante estos dos años entre su primer disco y la nueva placa. La cantante ahora ya no está lidiando tanto con la depresión o al menos eso demuestra con este nuevo disco.

Las canciones de Happier Than Ever, aún mantienen esa profundidad y dejo de soledad que tuvimos en When We Fall Asleep Where Do We All Go, disco del 2019 y con el que “debutó formalmente” en la industria musical. Aunque Eilish ha sido mundialmente conocida desde que tenía 14 años, cuando lanzó el tema “Ocean Eyes”.

Happier Than Ever está compuesto por 16 tracks donde, a palabras expresas de la misma compositora de Los Angeles, imprime un lado muy personal de su vida. “Es la experiencia más satisfactoria y profunda que he tenido con mi música”.

“Amo cada canción de este proyecto, literalmente me asusta pensar en publicarla en el mundo para que cualquiera la escuche. Tengo ganas de llorar”.

Billie refiere que al realizar este álbum creció en todo aspecto, teniendo lapsos de autoreflexión y autorrealización. Pero lo anterior no significa que no se desviva en elogios para su hermano Finneas, quien ha sido el productor y co autor de varios temas de la cantante, creando una pareja inigualable al momento de crear las canciones, incluso hasta entrándole a la experimentación con sonidos que no habíamos disfrutado en anteriores singles de la artista.

Happier Than Ever tiene por momentos pasajes que recuerdan a “Bad Guy”, pero hay otros como “Your Power” donde la voz, clave en todo el éxito de Eilish, luce con mayor potencia y suavidad, algo que no cualquier puede lograr. Sin embargo, Billie es fiel a su estilo y sus fans estarán complacidos con el nuevo trabajo de la joven, pues recordemos que apenas cumplió 19 años en diciembre pasado.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>