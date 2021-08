Corría el año de 1969, el Festival Woodstock estaba afinando los últimos detalles para llevarse a cabo, sin embargo, antes de que eso sucediera, en Nueva York se tuvo un evento que reunió música y cultura afroamericana, el nombre con el que se conoció oficialmente fue Harlem Cultural Festival, sin embargo, para muchos asistentes, esto fue el Woodstock de los negros.

El Festival en Harlem se llevó a cabo durante varios domingos de los meses de julio y agosto del 69, la entrada fue gratuita y se calcula que llegaron más de 300 mil personas para escuchar gospel, soul, blues y jazz en las voces de B. B. King, Gladys Knight, Nina Simone, Mahalia Jackson, Stevie Wonder, Mavis Staples, Sly and the Family Stone, The 5th Dimension, Mongo Santamaría y Herbie Mann.

La historia del Harlem Cultural Festival duró sólo esa edición, sin embargo, existen más de 40 horas de material, el cual fue recuperado para el documental Summer of Soul (… or when the revolution could not be televised), que está dirigido por el artista Questlove y donde conoceremos los pormenores de los shows y su impacto social, además de político, que tuvieron lugar en el Mount Morris Park.

El evento se realizó en un momento en la historia de los Estados Unidos donde existía mucha tensión racial (aunque esto parece que nunca ha desaparecido del todo), ya que las famosas Panteras Negras fueron las encargadas de la seguridad para que no existiera algún enfrentamiento. Aunque todo esto casi no existe en la memoria colectiva ya que el Harlem Cultural Festival fue opacado por Woodstock casi de inmediato.

Para muchos asistentes, este fue su Black Woodstock, o Woodstock Negro, que de hecho iba a ser el nombre original del trabajo cinematográfico, sin embargo, cuando el covid-19 atacó, se dedició cambiar el título para que no fuera perjudicial.

«Durante un tiempo pensé en la ironía de que los negros hablen constantemente del tema de la apropiación cultural, y qué interesante sería intercambiar un poco los papeles, apropiándonos de algo establecido por la cultura blanca. Pero cerca del final del montaje, en marzo de 2020, en plena primera ola de la pandemia, pensé que sería perjudicial que la película no pudiera sostenerse por sí misma. Finalmente cambiamos el título por el de Summer of Soul, y el subtítulo …o cuando la revolución no pudo ser televisada es un guiño a la letra del poema-canción ‘The Revolution Will Not Be Televised’, de Gil Scott-Heron». -Questlove sobre el documental Summer of Soul

Summer of Soul fue presentado en el Festival de Sundance, donde recibió muchos elogios por la crítica ya que abordan el contexto social que vivía la comunidad afroamericana en esos años, más allá de que nunca se había tomado en cuenta al Harlem Cultural Festival como lo que fue, un evento de gran importancia para una comunidad, la ciudad donde habita y la cultura.

El documental se podrá ver por la plataforma Star+, aunque aún no tiene fecha de llegada, especialmente para Latinoamérica.

