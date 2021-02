Hayao Miyazaki, el aclamado cineasta ha vuelto a las andadas y decidió poner fin a su jubilación para seguir animando. Así como lo lees, el director ya llevaba un buen tiempo en retiro, sin embargo Toshio Suzuki, ya predecía que Hayao Miyazaki pronto regresaría con más.

Todo fue muy cierto, ya que desde 2019 salió a la luz el adelanto del trabajo para 2 películas con su hijo Goro. Y es en este 2020-2021 que el Miyazaki volvió a brillar en Studio Ghibli, pues se dice que estaba perdiendo el rumbo y necesitaba crear para poder vivir.

Incluso la esposa del director, aceptó que él necesita seguir creando para ser más feliz. Y es que así son los verdaderos artistas, la inspiración y las ganas de crear laten con fuerza en su interior hasta el final de sus días. No esperábamos menos de Miyazaki.

«Ojalá pudieras retirarte y tomártelo con calma para disfrutar el resto de tu vida. Bien, si prefieres crear hasta el final de tu vida, entonces ve al estudio, ve a la oficina todos los días'». Akemi Ôta

Por lo que estamos muy felices de que el alma cr4ativa de Studio Ghibli haya vuelto. Además de que las puertas del estudio volvieron a abrirse, para trabajar con todo. Aunque ya tenía tiempo que se cocinaba la película de Goro.

En cuanto al nuevo filme, el nombre ya fue confirmado: How Do You Live?. La cual está basada en el libro de 1937 del mismo nombre escrito por Genzaburo Yoshino. Y se estima que su lanzamiento sea en 2023, debido a la complejidad de animación que se maneja.