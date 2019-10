¡No te pierdas el festival de metal más grande de América Latina y adquiere tus boletos Early Bird!General: $1,395Preferente: $2,195VIP: $3,345Disponibles a partir del 30 de septiembre a las 10 a.m. a través de StubHub http://bit.ly/HellAndHeaven20 o busca tu Punto de Venta StubHub más cercano www.stubhub.com.mx/information/puntos-de-venta

Posted by Hell And Heaven Fest on Saturday, September 28, 2019