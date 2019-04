HELLBOY: LA VERSIÓN SÓLO PARA ADULTOS QUE DEBES VER

En pleno 2019 muy pocas personas tienen un gran recuerdo de Hellboy, este personaje mitad hombre y demonio, con una enorme mano de piedra quien hace frente a temibles fuerzas oscuras para salvaguardar la vida en nuestro planeta; en su momento llegó al cine por la mano del mexicano Guillermo del Toro en 2004 y 2008, ¿recuerdas?.

Ahora llega una nueva versión y sí, también pensé lo mismo que tú: ¿Por qué razón? A pesar de las dos entregas protagonizadas por Ron Perlman, este personaje no terminó por despuntar y su fama no llegó a escribirse con letras de oro, es la verdad. Sin embargo muchas cosas cambiaron desde aquel entonces, por ello la versión más oscura y violenta de Hellboy se alza del mismísimo infierno para llegar a los cines mexicanos con una importante clasificación C (sólo para adultos y mayores de 18 años con identificación oficial).

La historia toma inspiración de las novelas gráficas de Mike Mignola, el gran creador de este rojizo personaje, sin embargo esta nueva película toma caminos separados respecto a la versión del tapatío y en todo momento decidió apostar por más violencia, escenas grotescas, muertes épicas y seres nacidos de la misma oscuridad… combinación perfecta para introducir a un nuevo Hellboy.

Y jamás pierden un sólo segundo para presentarte a la enorme variedad de villanos que van desde vampiros, brujas deformes, asquerosos gigantes, perversas hadas y todo el repertorio místico-mágico que tengas en mente, tendrá su versión oscura e intentará cortarle la cabeza a nuestro protagonista, literalmente.

Está bien, hay una historia interesante, un concepto visual atractivo con criaturas extrañas surgiendo a lo largo de la película, ¿pero qué pasa con el mismísimo Hellboy? David Harbour, quien está detrás del musculoso demonio tiene el carisma necesario para inyectarle irreverencia y diálogos divertidos a esta oscura versión. El talento de Harbour crea una conexión particular que ni el mismo Ron Perlman pudo hacer, detalle suficiente para ver a este nuevo Hellboy con mejores ojos.

Y para dirigir esta orquesta fantasiosa teniendo a la sangre misma como la nota más alta, Neil Marshall fue el responsable de colocar todos los elementos en su lugar y darle una narrativa entretenida. A pesar de no contar con una filmografía memorable, Marshall se dio a conocer por escribir y dirigir la cinta de horror y suspenso: El descenso (2005), película de cajón para todo cinéfilo gustoso de vivir al filo de la butaca, además Marshall se hizo cargo de un par de episodios de la exitosa serie Game of Thrones (Blackwater, 2012 y The Watchers on the Wall, 2014) con ambiente medieval y por supuesto, mágia. Si estos elementos son analizados uno a uno, dejarán clara la estructura base de esta nueva película.

Sin embargo existe un detalle importante por mencionar y que puede entenderse como un ligero tropiezo: la gran villana (interpretada por Milla Jovovich) carece de construcción narrativa, sus motivos que tanto le definen e inclusive le llevaron a ser una de las amenazas más importantes del mundo pueden ser sencillamente debatibles y perder fuerza al paso de la película.

Hellboy es sin duda la sorpresa del fin de semana, es imposible no reconocer que en principio nadie daba un voto de confianza por esta nueva versión, sin embargo su destacado trabajo visual para crear fantásticas peleas con criaturas nacidas del sitio más recóndito de una pesadilla, termina siendo el hilo conductor de este violento y por supuesto, sangriento Hellboy, quien a pesar de mantener el sentido de humor característico desde sus novelas gráficas, no da pie a una historia moralmente correcta o acción controlada para todo el público.

Y una vez que haya terminado la película, no te levantes y salgas corriendo de la sala (como muchas personas lo hacen de un segundo a otro), existen dos escenas post-créditos, ahora lo sabes: sólo necesitas un poco de paciencia para tener tu dosis extra de Hellboy.

Hellboy

Año: 2019

Duración: 2h

Dirección: Neil Marshall

Guión: Andrew Cosby, basado en cómic de Mike Mignola

Género: Acción, aventura, fantasia

Estreno en México: 11 de abril

