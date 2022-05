En la historia del cine existen únicamente 8 películas que son perfectas

Solo existen ocho películas perfectas en la historia de la humanidad. Esta clasificación fue dada según las mediciones de Metric. Sabemos que crear un canon único y definitivo para satisfacer todos los gustos en el cine es casi imposible. Pero eso no impidió que se intentara y se sacara una selección muy cercana a la perfección del séptimo arte.

Además de que pertenecen a épocas diferentes, por lo tanto varía los detalles necesarios para integrarse a cierto ranking. Sin más ni más, te dejamos estas ocho películas, que si no has visto te recomendamos les des una oportunidad para abrir tu panorama cinéfilo.

La ventana indiscreta

La ventana indiscreta salió a la luz en 1954 y está basada en el relato de 1942 It Had to Be Murder, de Cornell Woolrich. Fue dirigida por Alfred Hitchcock con actuaciones de James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Raymond Burr y Thelma Ritter.

«Un fotógrafo, sentado en una silla de ruedas y con una pierna enyesada, espía a los vecinos y es testigo de un asesinato.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Ciudadano Kane

Ciudadano Kane fue lanzada en 1941 dirigida, escrita, producida y protagonizada por Orson Welles. Está considerada como una de las más grandes obras maestras de toda la historia del cine, siendo particularmente condecorada por su innovación en la música, la fotografía y la estructura narrativa.

«Un periodista se obsesiona con el hecho de comprender el significado de la última palabra que Charles Foster Kane dijo antes de morir: Rosebud. Para descubrir el misterio investiga a varias personas del pasado del magnate.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Casablanca

Una película de 1942, dirigida por Michael Curtiz. Narra un drama romántico en la ciudad marroquí de Casablanca bajo el control del gobierno de Vichy. Esta película se basa en la obra teatral Everybody Comes to Rick’s de Murray Burnett y Joan Alison. Está protagonizada por Humphrey Bogart en el papel de Rick Blaine e Ingrid Bergman como Ilsa Lund.

«Durante la II Guerra Mundial (1939-1945), Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gentes de todas partes: llegar era fácil, pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Encadenados

En español es conocida como: Tuyo es mi corazón. Se trata de una película de película de suspense de 1946 dirigida por Alfred Hitchcock. Y protagonizada por Cary Grant e Ingrid Bergman y Claude Rains.

«Un espía estadounidense encubierto persuade a la hija de un traidor para que se infiltre en una banda nazi de América del Sur.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Vértigo

En 1958 llegó otro filme de Hitchcock. Pertenece al género de cine negro; el guion de la misma está basado en la novela de 1954 D’entre les morts escrita por Pierre Boileau y Thomas Narcejac. Es la primera película en utilizar el travelling compensado, un efecto en la cámara que distorsiona la perspectiva y que se utilizó en la cinta para crear desorientación y transmitir la acrofobia de Scottie al espectador.

«Scottie Fergusson (James Stewart) es un detective de la policía de San Francisco que padece de vértigo. Cuando un compañero cae al vacío desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente, Scottie decide retirarse.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

El Padrino

El top no puede dejar fuera a El Padrino por lo que se coloca en la primera posición entre las películas que a continuación citaremos. Una trilogía de culto que debes mirar por lo menos alguna vez, ya que es un pilar de nuestra cultura cinematográfica. El padrino es el nombre que reciben las tres películas dirigidas por Francis Ford Coppola​. Fueron escritas por él mismo junto con el novelista Mario Puzo.​ Las cintas se desenvuelven contando la historia de Vito Corleone, la cabeza de la familia más importante de la Cosa Nostra de Nueva York.

Todo comienza cuando celebra ostentosamente la boda de su hija Connie, Con el argumento de que todo siciliano debe atender las peticiones que le hacen el día de la boda de su hija, lo visita Amerigo Bonasera, dueño de una funeraria.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Tres colores: Rojo

Un filme de origen francés, Tres colores: rojo. Fue coescrito, producido y dirigido por el cineasta polaco Krzysztof Kieślowski. Es la culminación, estrenada en 1994, de la trilogía basada en la bandera francesa. La trilogía de los Tres colores examina los ideales de la Revolución Francesa al mismo tiempo que en cada una de las películas se va enfatizando uno de los colores con los que esos ideales fueron simbolizados: el azul (libertad), el blanco (igualdad) y en este filme, el rojo (fraternidad).

«Tierna visión de la fraternidad, con un grupo de heterogéneas parejas al fondo de la historia. Esta vez, una modelo y un juez retirado se ven envueltos en una trama de amistades irracionales.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Boyhood

Boyhood es una película dirigida por Richard Linklater y protagonizada por Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Lorelei Linklater y Ethan Hawke. Fue estrenada en el año de 2014.

«Mason, un pequeño soñador, se enfrenta a la primera gran convulsión de su vida: Olivia, su entregada y luchadora madre soltera, ha decidido mudarse con él y su hermana Samantha a Houston, justo cuando su padre acaba de regresar de Alaska.»