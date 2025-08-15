Generic selectors
¿Hitler ganó? Miriam Margolyes desata polémica con sus declaraciones sobre Israel y los judíos
Noticias

15
ago2025

La actriz Miriam Margolyes, conocida por su papel de la profesora Sprout en la saga de Harry Potter, ha vuelto a encender la polémica. Con unas declaraciones que han causado indignación en la comunidad judía. En una reciente entrevista, la actriz de 83 años, que es judía, afirmó que Adolf Hitler «ganó» al lograr que el pueblo judío se convirtiera en alguien «como él», en una crítica directa a las acciones de Israel en Gaza.

Sus palabras han provocado una reacción inmediata. La organización Campaign Against Antisemitism (CAA) ha solicitado que se le retire la Orden del Imperio Británico (OBE) que recibió en 1993. Un portavoz de la CAA tildó los comentarios de «basura racista» y señaló que el hecho de que Margolyes sea judía no le da «licencia para usar su inmensa plataforma para difundir veneno antijudío«.

Miriam Margolyes

Miriam Margolyes sostiene que Hitler habría convertido a los judíos en lo que él representaba

Miriam Margolyes argumentó en su entrevista que, si bien reconoce la «maldad y crueldad» del Holocausto, no puede soportar ver a «su gente» haciendo «exactamente lo mismo» a la nación palestina. «Los palestinos no fueron responsables del Holocausto, no tuvieron nada que ver», expresó. «Mi corazón está roto y creo que lo terrible que tengo que enfrentar es que Hitler ganó. Nos cambió. Nos hizo como él«, delcaró.

“¿Cuál es mi gran problema actual? Gaza. Lo siento especialmente porque soy judía, porque sé cuánta maldad y crueldad sufrieron los judíos en mi época. Nací en 1941, en el apogeo del Holocausto, y no soporto pensar que mi gente está haciendo exactamente lo mismo a otra nación… Los palestinos no fueron responsables del Holocausto; fue un ‘placer’ puramente europeo. Mi corazón está roto, y creo que lo terrible que debo enfrentar es que Hitler ganó. Nos cambió. Nos hizo como él”.

Estas no son las primeras declaraciones controvertidas de la actriz sobre el conflicto en Gaza. Anteriormente, había manifestado sentirse «avergonzada de Israel» y había instado a los judíos a «gritar, rogar, suplicar por un alto el fuego«. En una ocasión, fue absuelta de una denuncia por usar la frase «judío y vil» en una entrevista con la BBC, tras una investigación que determinó que sus comentarios no eran racistas.

La comparación entre la Alemania nazi y el estado de Israel ha sido objeto de debate y condena. Jonathan Sacerdoti, un activista contra el racismo antijudío, ha señalado que Margolyes es conocida por sus comentarios ofensivos. Las declaraciones han sido adoptadas por algunos simpatizantes de la causa palestina en redes sociales, mientras que la presión sobre Israel ha aumentado en las últimas semanas debido a las acusaciones de que el gobierno israelí está bloqueando la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Etiquetas
Conflicto Israel y PalestinaHarry PotterMiriam MargolyesNazismopro Israel
Foto del avatar

Vic Vertigo

Redactora con 5 años de experiencia en el periodismo. Apasionada por contar historias y llevar la información más relevante a la audiencia. Comprometido con la precisión y la ética periodística.

