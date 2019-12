Es increíble que suceda esto en el Hockey, si en uno de los deportes más rudos, en el único deporte donde se permite que se quiten los guantes los deportistas y arreglen sus diferencias (aunque esto cueste a cada equipo recibir 5 minutos de penalties).

Justo el mes pasado en los medios salieron a la luz historias espeluznantes del abuso de los entrenadores hacia jugadores y no nos referimos solo al abuso físico sino también al psicológico.

Todo empezó con el ahora ex entrenador de la NHL de los años 70 de los Boston Bruins y Colorado Rockies Don Cherry de 85 años de edad. Comenzó su carrera en la televisión en los años 80 en un segmento llamado “coaches corner” o la esquina de los entrenadores, en dicho segmento daba su punto de vista a los fans del hockey sobre el juego en cuestión, eran tan buenos sus comentarios que pronto ganó fama a nivel mundial para los amantes de este deporte.

Al pasar de los años sus comentarios se volvieron algo rudos y políticamente incorrectos especialmente para los canadienses francoparlantes y para los europeos. Así continuo su segmento por años al final equilibraba sus comentarios hasta que el 9 de noviembre 2019 pasado todo cambió. Don Cherry, un ávido defensor de los militares que defienden su país, se le hizo fácil utilizar el micrófono destinado a comentar partidos de hockey para enviar un mensaje ofensivo y un tanto discriminatorio a los inmigrantes en Canadá y dijo:

“you people love our way of live our milk and honey. At least you could pay a couple dollars for poppies or something like that”. “These guys paid for your way of life that you enjoy in Canada”.