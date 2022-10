Hollie Cook: La playa en el asfalto de la CDMX

Entre la calurosa bienvenida de sus fans, Hollie Cook se presentó este sábado 1 de octubre en el Frontón México. Los ojos orgullosos de su padre, Paul Cook la miraban desde abajo del escenario. El clima conspiró con el candor tropical de la cantante, durante las casi dos horas de concierto que fluyeron en el escenario que semejaba ser la orilla del mar.

Hollie abrió su presentación en punto de las 21:30 horas con su reciente lanzamiento “Happy Hour” ante un público que reconoció inmediatamente el sencillo que se desprende del álbum que lleva el mismo nombre. Enfundada en un satinado vestido holgado, sus pasos de baile, el amor por lo que hace y la magia del género musical que interpreta llevó a los asistentes a desprenderse de las inhibiciones para dar rienda suelta a los pies que se movían al ritmo de compases de reggae y soul.

Durante sus presentaciones en México, Hollie ha apostado por una iluminación que juega con su piel y su vestuario durante todo el evento: esta vez no fue diferente. Las luces blancas, azules, rojas y moradas, enmarcaron el cuerpo vibrante e inquieto de la intérprete que no paraba de sonreír y maravillarse ante la respuesta de un eufórico público que no cesaba de bailar y corear sus canciones al tiempo que prestaba atención a las palabras que ella regalaba entre canciones.

Un característico sonido del bajo le dió la bienvenida a un clásico “Bam bam” a manera de homenaje a la conocida canción de Sister Nancy y los brazos de la asistencia se elevaron para emular las olas del mar al que Hollie Cook siempre remite con su música, su baile y la entrega con que se apodera del escenario. Hollie tomó un vaso y brindó, en sus palabras, con tequila por esa noche que México le regalaba para llevarse una bandera mexicana que la cubrió tras despojarse de su vaporosa camisola para mostrarse segura de sí misma en un sensual vestido negro.

Al sonar los primeros acordes de la esperada canción “99”, Hollie Cook gritó al micrófono: “¡Vamos a la playa!” y los asistentes enloquecieron al tiempo que coreaban la enigmática y placentera melodía. El cuerpo de Hollie se fusionaba con las luces y sus manos semejaban mudras hipnóticos que imantaron una noche otoñal que regaló una regresión al verano recién despedido.

Al ritmo de “Milk & Honey”, alguien del público le lanzó el conocido “Doctor Simi” que se ha vuelto protagonista de diversos conciertos, con el fin de brindarle un regalo al artista; gesto que Hollie agradeció enternecida y con la sonrisa dulce que la caracteriza hizo bailar al afamado muñeco en su manos al tiempo que lo acercaba al micrófono emulando que este cantaba a la par de ella. Los gritos se acrecentaron ante la respuesta de la cantante con el afelpado objeto y ella avivaba el fervor con cadenciosos movimientos que demostraban el disfrute de su propio arte.

La cantante londinense hizo una pausa entre la euforia y mencionó que quería que la siguiente canción sonara más a México, más natural. Su tecladista y un invitado la acompañaron en una excelsa interpretación acústica de “Praying” dando paso a un momento de éxtasis contenido para poder percibir la atmósfera tranquila que regaló esa canción. Hollie se coronó nuevamente como una de las exponentes del reggae más querida y aclamada en México. Para despedirse, tomó nuevamente la bandera y envuelta en ella cantó “Postman”, agradeció a sus músicos y a la ferviente asistencia que coreaba su nombre al mismo tiempo que la canción.

Así fue como Hollie Cook, tomó su celular para inmortalizar este magnífico concierto en una tradicional selfie panorámica que capturara la memoria de esa noche fresca en el Frontón México, tras cuatro años de su última visita a un México al que le urgía la brisa del mar tras el encierro pandémico.