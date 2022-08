Hollie Cook presenta Happy Hour en Frontón México

La artista Hollie Cook regresa para dar un concierto único este 1 de octubre en el Frontón México. En esta ocasión presentará Happy Hour, su nuevo material discográfico. No te pierdas esta velada que promete ser inolvidable. Sus letras románticas y su sensualidad se encargarán de engalanar esta velada que marca una fecha más en su gira promocional.

Hollie Cook (1987) es una cantante británica que inició su carrera en la banda inglesa The Slits allá por el 2006. En el 2011 gravó su álbum debut homónimo con Mike «Prince Fatty» Pelanconi, con George Dekker de Pioneers y Dennis Bovell. Posterior a esto siguieron los discos Twice (2014), Vessel of Love (2018) y ahora lanzó Happy Hour (2022).

Hace casi 5 años que lanzó Vessel of Love, un material vibrante que dstacó por mantener un estilo reggae cercano al de los años 70. Con este material discográfico visitó el Foro Indie Rocks! en la Ciudad de México. Fueron dos veladas inolvidables en donde el recinto se llenó de toda la buena vibra del reggae y dub que ofrecen las presentaciones de Hollie Cook con su estilo tan representativo.

No pierdas la oportunidad de vivir este evento en el Frontón México y adquiere tus boletos antes de que se acaben.

Para comprar tus boletos da click aquí

Precio: $550 general y $680 sección A

Lugar: Frontón México

Hora: 19:00 horas

