HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL, UNA DIVERTIDA ENTREGA ESPACIAL

“El universo se está expandiendo”, es una de las premisas de la película Hombres de negro: Internacional, ¿pero qué pasa con su esencia? Tal vez los años le han cobrado factura y tal vez sin Will Smith y Tommy Lee Jones al frente la cómica historia de la agencia secreta especializada en el contacto extraterrestre ya no tiene motivo alguno para llegar -una vez más- a la pantalla grande, tal vez…

Entiendo que la franquicia ha perdido fuerza con el paso del tiempo, sin embargo para sorpresa de humanos y alienígenas, la nueva entrega de Hombres de negro resulta ser una divertida y entretenida cinta, gran parte por el trabajo actoral entre Chris Hemsworth y Tessa Thompson, a quien hemos visto juntos anteriormente dentro del Universo Cinematográfico de Marvel Studios como Thor y Valkiria, respectivamente.

Este par mantiene dinámicos diálogos cómicos que van desde la idea central de charlar y convivir naturalmente con distintas especies extraterrestres (tema que por sí solo te da un mar de ocurrencias) hasta un actualizado tema de igualdad de géneros, esto último no se toca desde duras posturas ideológicas, sin embargo el rol de Tessa Thompson como la Agente M sí cuestiona el poder femenino en organizaciones varoniles y por qué no: también contempla cambiar el nombre de Hombres de negro a… ¿mujeres o humanos de negro? Sea como sea, el humor contemporáneo y sin filtros sociales formará parte de principio a fin dentro de esta entrega.

Y ya que fue puesto en cuestionamiento gran parte de la identidad de la cinta con tonos humorísticos, el libreto firmado por Matt Holloway y Art Marcum lanza un contundente mensaje: Hombres de negro todavía es capaz de renovarse y seguir expandiendo su universo; esto puede notarse al conocer nuevas armas, razas alienígenas, secretos intergalácticos y por supuesto, nuevos villanos.

Es verdad que la trama central no puede presumir de ser en extremo brillante, sin embargo su preocupación por lanzar un producto nuevo puede percibirse sin ser una copia de la primera entrega, aquella de 1997 protagonizada por Smith y Jones.

Y así como los agentes secretos deben enfrentarse a nuevas amenazas espaciales, el público deberá hacerle frente a la 1h 54min de la película, la cual puede sentirse al surgir momentos lentos en los que la historia pareciera no viajar a ningún lado, situaciones sencillas de resolver que por supuesto alargan y algunos personajes sin peso que son involucrados por algunos instantes para cambiar el rumbo de toda la historia.

Esto último -a pesar de presentar una problemática narrativa- no termina cambiando la grata percepción de la misma, esto es apoyado por la participación de estrellas como Liam Neeson y la dos veces ganadora del Premio Oscar, Emma Thompson, quienes terminan aportando calidad actoral a la cinta, sí, se trata de una comedia mezclada con aventura espacial, sin embargo el innegable talento y carisma de estas personalidades de Hollywood afianza el trabajo antes mencionado entre Chris Hemsworth y Tessa Thompson.

Y si lo tuyo es saber precisamente si se trata de la mejor o peor entrega de la saga Hombres de negro, debo asegurarte que no termina por extrapolarse en ningún sitio, claramente el ahora clásico de 1997 seguirá siendo la mejor entrega de la franquicia creada por Columbia Pictures, sin embargo esta nueva aventura tiene elementos destacables que harán de ella un entretenido capítulo más dentro de estas producciones, pero no… no se trata de una pésima cinta, sólo dale la oportunidad, entra en su historia y déjate llevar por la infinidad de easter eggs que conectan a la cinta con el resto de entregas; no olvides vestir tu mejor traje, prepara tus gafas y sal de noche a enfrentar extrañas razas alienígenas, quizá te contacten los verdaderos Hombres de negro.

Título: Hombres de negro: Internacional

Año: 2019

Duración: 1h 54min

Dirección: F. Gary Gray

Guión: Matt Holloway y Art Marcum

Estreno en México: 14 de junio

