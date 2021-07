HOME RUN DERBY: JUEGO DE LAS ESTRELLAS Y DRAFT

El pasado lunes 12 de julio se llevó a cabo el llamado Home Run Derby, es una competencia en la que el ganador es el mejor bateador. Este año Pete Alonso de los New York Mets se llevó el premio venció a Trey Mancini de los Orioles de Baltimore. Este 2021 es el segundo año consecutivo que Alonso de 26 años de edad gana este premio, haciendo historia junto con otros dos jugadores que lo han logrado con anterioridad Yoenis Cespedes y Ken Griffey Jr.

El martes 13 de julio tuvo lugar el famoso Juego de las Estrellas mejor conocido como el All Star Game en su edición número 91 en el Coors Field de Denver, casa de los Colorado Rockies. Como era de esperarse la Liga Americana dominó en este clásico de verano con una victoria 5-2.

Y digo dominio porque es el 8º año consecutivo que la Liga Nacional pierde, un dato curioso es que la racha ganadora en el Juego de las Estrellas le correspondió a la Liga Nacional de 1972 a 1982 y a la Liga Americana 12 triunfos consecutivos de 1997 a 2009. Así es que en los últimos 50 años la tendencia ha sido, una liga gana por varios años consecutivos, luego la otra y repite la otra después de ganar varios años es algo extraño ya que ambas ligas cuentan con excelentes jugadores.

La nota en este Juego de Estrellas no la dio la liga que ganó el juego, la nota fue el jugador que por primera vez en este juego jugó como bateador y lanzador hablamos de la sensación de los Anaheim Angels, el japonés Shohei Ohtani. Ohtani tuvo un excelente desempeño como lanzador en el primer inning para la Liga Americana y se convirtió en el segundo jugador de béisbol en lanzar una bola de más de 100 mph (Chris Sale fue el primero). Ciertamente , si bien no tuvo ningún hit en el juego si hizo historia en el mundo del béisbol.

Para el MVP (most valuable player honours) se consideraron 3 jugadores para el premio y fue complicada la decisión, el pitcher de los Milwaukee Brewers Freddy Peralta poncho a 3 bateadores en el juego. Del lado del bateo Xander Bogaerts de los Boston Redsox tuvo 2 hits en el juego y por último el jugador de los Toronto Blue Jays Vladimir Guerrero Jr. conecto un homerun que derivó en 2 carreras y fue quien al final ganó el premio del Jugador Más Valioso.

Y por último el domingo fue el Draft de la MLB , a los RedSox curiosamente les fue bien , escogieron al shortstop Marcelo Mayer de ascendencia mexicana que se pensaba sería la opción 1 de los Pirates pero no fue así , lo escogieron los Redsox en el pick 4. El otro pick que parece también que fue un robo fue el número 10, los New York Mets no podían creer su suerte ya que cuando fue su turno estaba disponible el talentoso pitcher Kumar Rocker. Hay que tener en cuenta que estos jóvenes escogidos en el draft aún necesitan tiempo para desarrollar, pulir sus talentos antes de hacer su debut en las grandes ligas.

He aquí la lista del top 10 de los jugadores escogidos en el draft, jóvenes a los que no podremos perderles la huella y que seguramente en el futuro oiremos más a menudo sus nombres.

1. Pittsburgh Pirates Henry Davis Catcher Louisville

2. Texas Rangers Jack Leiter Pitcher Vanderbilt

3. Detriot Tigers Jackson Jobe Pitcher Heritage Hall School

4. Boston Redsox Marcelo Mayer Shortstop East Lake High School

5. Baltimore Orioles Colton Cowser Outfielder Sam Houston

6. Arizona Diamondbacks Jordan Lawlar Shortstop Jesuit College Prep

7. Kansas City Royals Frank Mozzicato Pitcher East Catholic HS

8. Colorado Rockies Ben Montgomery Outfielder Red Land HS

9. Anahiem Angels Sam Bachman Pitcher Miami University

10. New York Mets Kumar Rocker Pitcher Vanderbilt