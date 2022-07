Homeshake, una cucharada de minimalismo y exploración musical

Hace 8 años, Peter Sagan dejó su carrera como guitarrista acompañante de Mac DeMarco para emprender su propio camino y experimentar en solitario con Homeshake. A la fecha, cuenta con producciones musicales como The Homeshake Tape, In the Shower, Midnight Snack, Fresh Air y Under the Weather. Este último, será el protagonista de su presentación en México este 15 de julio en el Frontón México. Por eso tuvimos la oportunidad de realizarle algunas preguntas sobre el proyecto, lo que viene y lo que lo ha influenciado a expresar cómo suena ahora.

«Under the Weather se trata de un período de depresión en mi vida hace unos años«.

Son 12 sencillos los que componen Under the Water, álbum que ha consolidado la carrera musical de Peter, quien plasmó su estilo y visión en cada canción que según sus palabras surge de la improvisación y exploración de sus ideas. Una manera muy libre y fluida que se puede escuchar en canciones como «Vacuum», con un video que dirigió el animador Jordan Speer. Para lo que tuvo total libertad artística ya que Peter trata de confiar en la creatividad de cada persona que participa en el proyecto.

En cuanto a la evolución musical de Homeshake, hemos escuchado al proyecto pasar del indie pop al smooth soul y del lofi al R&B, lo que nos deja ver su flexibilidad a la hora de implementar sonidos que vayan de acuerdo a su enfoque musical en el que destacan los sintetizadores. En cuanto a los cambios, Peter no expresó lo siguiente:

«Difícil de decir, cualquiera que sea el cambio, sucedió lentamente«.

Hombre de pocas palabras pero de composición larga, menciona que el proceso para crear una canción cambia pero lo que no, es la letra misma que siempre viene al final. En cuanto al reto creativo de los artistas y creativos en la actualidad después del confinamiento y con las redes sociales promoviendo la inmediatez sobre la calidad, Peter nos contó cuál es su visión sobre lo que se debe hacer como creador.

«Las giras son la principal fuente de ingresos de la gran mayoría de los músicos, ya eran precarias antes del covid, y ahora más. He visto a tantos amigos tener que cancelar giras debido a una infección por covid, y esa es una pérdida que muchos de nosotros realmente no podemos manejar. La economía de transmisión de música también es totalmente insostenible y explotadora».

Y es que volver a los escenarios para muchos músicos ha sido un alivio después de la contingencia sanitaria que nos mantuvo encerrados durante años. Ahora a nivel mundial se respira un poco más de libertad tanto para disfrutar de una presentación en vivo como de reunirse con más personas en un lugar. El concierto que dará este 15 de julio, sin duda será un parteaguas ideal para la quinta edición del festival Hipnosis.

Fluir en cada momento, crear para expresar y pensar en cantar sus canciones en la ducha es la esencia detrás de Homeshake. En cuanto al arte del proyecto está hecho por Salina Ladha su pareja sentimental. Sin duda la relación artística de Peter se basa en el día a día, un presente que a muchos se nos olvida contemplar y que pocas veces pensamos pueda fluir de manera natural. La idea para la realización del video “Every Single Thing” surgió de los bailarines Ning Han y Wen Hao Chang.

«Había visto otro baile que hicieron con una canción de Homeshake en Instagram y me acerqué para hacer algo oficial».

Para terminar, le preguntamos a Peter Sagan sobre su acercamiento a la Sociedad de Supervivientes de la Escuela Residencial de la India, misma a la que decidió donar las ganancias de la transmisión de Sesame lo que nos deja ver su conciencia social y su lado humanitario.

«Nací y crecí en Canadá, pero la mayor parte de mi vida desconocí la verdadera naturaleza de la historia colonial canadiense. Cuanto más aprendía, más me enojaba, y creo que lo mejor que puedo hacer con emociones como esa es tratar de ayudar».

Homeshake en el Frontón México

Cuándo: 15 de julio de 2022

Hora: 19:00 horas

Boletos: https://bit.ly/3c7QucS

