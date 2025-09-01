Presunto homicidio en Burning Man 2025: Autoridades investigan la muerte de un hombre en el festival de Nevada

La tranquilidad del festival de arte y música Burning Man 2025 se vio abruptamente interrumpida por la investigación de un presunto homicidio. Un hombre fue hallado muerto el sábado en un charco de sangre, en una zona del vasto desierto de Nevada donde miles de asistentes se congregan cada año. La Oficina del Sheriff del Condado de Pershing (PCSO) confirmó el suceso, que ha generado consternación entre los participantes. El hallazgo se produjo alrededor de las 9:14 p.m. del pasado 30 de agosto, en un momento crucial del festival.

Cuando la tradicional quema de la efigie gigante conocida como «The Man» estaba en pleno apogeo. Un agente de seguridad fue alertado de la situación y al llegar al lugar junto a un equipo de rescate. Confirmaron la muerte del individuo, cuya identidad no se reveló. La escena del crimen se acordonó de inmediato por la División de Ciencias Forenses de la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe. El cuerpo lo trasladaron a la oficina del médico forense, donde se determinarán las causas exactas del deceso. La PCSO, en un comunicado, ha calificado la investigación como un posible homicidio, pidiendo a la comunidad del festival que extreme precauciones.

Festival Burning Man se pronuncia ante lo sucedido

El sheriff del condado, Jerry Allen, destacó la naturaleza peculiar del entorno: «Estamos trabajando para preservar la integridad de una investigación complicada en una ciudad que desaparecerá a mediados de la próxima semana», en referencia a la efímera Black Rock City. La cual se construye y se desmantela anualmente para el evento.

Por su parte, la organización de Burning Man ha emitido un comunicado oficial, lamentando la tragedia y asegurando su total cooperación con las autoridades. «La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad son primordiales», reza el texto. Que además recuerda a los asistentes la disponibilidad de servicios de apoyo y de puntos de conexión WiFi gratuita para que se comuniquen con sus seres queridos.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que un fallecimiento empaña el evento. En 2024, una mujer fue encontrada inconsciente. Y a pesar de los esfuerzos de los servicios médicos, perdió la vida. Burning Man, que este año se celebra del 24 de agosto al 1 de septiembre, atrae a decenas de miles de artistas, músicos y activistas de todo el mundo. El evento, que comenzó como una reunión contracultural en los años 80, se ha transformado en un fenómeno global. Famoso por sus instalaciones artísticas, música y una filosofía basada en la autosuficiencia radical y la no comercialización. El misterio alrededor de esta muerte se suma ahora a la singular historia de este festival.