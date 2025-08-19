Generic selectors
Hongosto 2025: actividades y talleres para aprender sobre hongos en CDMX
Agenda

Hongosto 2025: actividades y talleres para aprender sobre hongos en CDMX

19
ago2025

La capital del país se encuentra en una temporada de conexión en la naturaleza. Durante agosto y septiembre, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México. A través de sus de Cultura Ambiental y de Áreas Naturales Protegidas. Lleva a cabo la jornada “Hongosto”. Esta iniciativa, se creó para acercar a los ciudadanos al fascinante mundo de los hongos, ofrece una serie de actividades gratis que unen educación, arte y exploración en los pulmones verdes de la ciudad. El objetivo principal es fomentar el conocimiento, la conservación y la valoración de las especies de hongos que habitan en las Áreas Naturales Protegidas de la CDMX.

La agenda de «Hongosto» es variada, desde recorridos micológicos y talleres de arte hasta cursos prácticos y sesiones de fotografía. Las actividades se realizarán en sitios emblemáticos como el Parque Nacional Desierto de los Leones, el Cerro de la Estrella y los Centros de Cultura Ambiental Ecoguardas, Acuexcomatl y Yautlica. Los eventos, la mayoría con entrada libre y cupo limitado, serán guiados por especialistas en la materia. De esta manera se asegura una experiencia educativa de alta calidad.

Hongosto 2025

El Hongosto de la CDMX celebra la biodiversidad de los hongos

Para el 16 de agosto, la Maestra en Ciencias Lisette Chávez García y el Dr. Sigfrido Sierra ofrecerán una charla el 20 de septiembre en el Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas. Otro de los eventos destacados incluye el taller “Hongos en acuarela: el arte del Cerro de la Estrella” el 22 de agosto.

Para aquellos interesados en la aplicación práctica, el 23 de agosto se impartirá el curso “Hongos caseros” en el CCA Ecoguardas. Con una cuota de recuperación para cubrir los materiales. El mismo día, el CCA Acuexcomatl será sede del “Festival de Hongos”. Un evento diseñado para 100 asistentes, y el CCA Yautlica ofrecerá un recorrido de “Fotografía de naturaleza”. La programación de agosto se acaba el día 31 con una jornada de observación de hongos en el majestuoso Parque Nacional Desierto de los Leones.

Hongosto 2025

Cómo participar en las actividades de Hongosto 2025

Para alcanzar un lugar en estas experiencias, se recomienda a los interesados enviar un correo a las direcciones de contacto proporcionadas para cada sede. “Hongosto” es una oportunidad única para reconectar con la naturaleza. Para más información puede consultarse el siguiente enlace:http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx:8081/culturaambiental/index.php/cartelera/hongosto

Vic Vertigo

Redactora con 5 años de experiencia en el periodismo.

