Si te gustó o no el final de Game of Thrones, es cosa aparte, podemos entender tu molestia o efímera alegría, sin embargo, la serie se convirtió en un fenómeno mundial que marcó a varias generaciones, por ello es que los productores vieron la oportunidad de extender el universo con el spin-off House of the Dragon.

Hace un tiempo, HBO confirmó que trabajaban en esta historia alterna proveniente de Canción de Hielo y Fuego, de George R. R. Martin, donde nos contarán todo acerca de una de las casas más violentas e impresionantes de todo Westeros, los Targaryen. Únicos en poder controlar a los dragones.

Mayo fue el mes del año donde se anunciaron los detalles de House of the Dragon, develando incluso la trama principal de la serie. De acuerdo a lo dicho por la misma cadena televisiva, el spin-off estaría más apegado a las novelas de Martin, especialmente en Fuego y Sangre, que tiene lugar 200 años antes de Jon Snow, Daenerys, Tyrion Lannister y demás personajes que vimos enfrentarse a los White Walkers y el pleito sobre el trono de hierro.

Las imágenes sobre la serie se fueron revelando, pero lo mejor es que este día ha llegado el teaser oficial y por lo visto, no decepcionará como el final de Game of Thrones, o al menos eso parece para nosotros. Con un par de escenas, se ven a varios miembros del elenco, conformado por Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen y Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, quienes pelearán por el puesto principal de la casa.

HBO reveló también a los rostros que veremos en House of the Dragon, destacando Savannah Steyn, Theo Nate, Wil Johnson y John Macmillan, quienes serán parte de la familia Velaryon, los rivales de los Targaryen en esta serie spin-off que promete ser igual de maravillosa que Game of Thrones y puede que logre borrar el mal sabor de boca que dejó el final de la emisión a la mayoría de sus fans en el mundo.

Por el momento, no hay una fecha para el estreno oficial de House of the Dragon. Lo único que está asegurado es que durante el 2022 llegará al catálogo de HBO Max, por lo que disfrutaremos en streaming de más dragones, drama y acción.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>